توفي في ريعان شبابه.. من هو الإعلامي السعودي فهد الفهيد؟ (فيديو وصور)

ودع السعوديون اليوم الإثنين، الإعلامي الشاب، فهد الفهيد، الذي توفي في العاصمة البريطانية لندن إثر حادث دهس تعرض له قبل أسبوع.

وفهد عبدالرحمن الفهيد البدراني الدوسري، شاب أكاديمي مزج في عمله بين الإعلام والتسويق والتدريب، ليكون مدربًا مستشارًا إداريًا وتسويقيًا وإعلاميًا يتنقل بين التلفزيون وبرامجه والصحافة وفنونها والتسويق وإبداعاته.

حصل الفهيد على درجة الماجستير في تخصص التسويق من جامعة “برونيل” في لندن، وامتهن التدريب وقدم العديد من الدورات في التسويق وإدارة الأعمال وتطوير الذات.

سجله المهني في قطاع الإعلام مر على قناة “المجد” الفضائية، مقدمًا ومعدّ برامج، قبل أن يصبح مديرًا لبرامج قناة “المجد” العامة.

كما قاده عمله الإعلامي إلى إذاعة الرياض، حيث عمل فيها مقدمًا ومعدًا، وهو ما مارسه في عمله في القناة السعودية الأولى التي عمل فيها أيضًا.

وبجانب عمله لحين وفاته كمحرر في صحيفة “الرياض”، كانت للفهيد أيضًا مساهمات في كثير من المبادرات المجتمعية والإعلامية، بجانب مشاركات منوعة استشارية وتدريبية في قنوات وإذاعات محلية.

صدر له كتاب “ذاتك علامة تجارية”، كأثر عيني باق له بعد وفاته، بجانب صور وفيديوهات توثق ظهوره في مناسبات مهنية واجتماعية متفرقة، أعاد كثير من السعوديين تداولها في مواقع التواصل بعد الإعلان عن وفاته.

وتركت سيرته المهنية الحافلة بالإنجازات رغم صغر سنه، مكانة خاصة لدى أقاربه وأصدقائه وزملائه، انعكست في تمنياتهم له بالشفاء العاجل عقب الحادث ونعيهم المؤثر له عقب وفاته.