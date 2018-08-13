محمد بن سلمان يفاجئ أول سائق رالي سعودي أصم.. ماذا قال له؟ (فيديو)

حيا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الشاب السعودي فهد العبداللطيف، الذي تصادف وجوده مع الأمير على الطريق ذاته بالقرب من مشروع “نيوم”، شمال غرب المملكة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مقطع فيديو للعبداللطيف، الذي قال إنه أول سائق رالي أصم في تاريخ المملكة، يوثق لحظة مشاهدة الأمير محمد في مركبته، وترجمته بلغة الإشارة، ما حدا بالأمير للتلويح بيده للشاب.

وبدت ملامح السعادة على الشاب العبداللطيف ومرافقيه في المركبة؛ بعدما قال له الأمير محمد “هل تأمر بشيء؟ “، بحسب المقطع.