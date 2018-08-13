تفاصيل جديدة في واقعة قذف أم طفلاتها الثلاث من الطابق السابع بجدة السعودية

نقلت قوات من الأمن السعودية سيدة ألقت أطفالها الثلاثة من الطابق السابع في المبنى الذي تقطن فيه بجدة، إلى مركز الشرطة، لاستكمال إجراءات التحقيق، وسط ترجيحات بأن تكون الأم مريضة نفسياً.

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وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فإن والد البنات الثلاث لم يكن موجودًا في المنزل أثناء الواقعة التي باشرتها فرق الهلال الأحمر، وقامت بنقلهن للمستشفى، حيث توفيت طفلتان فيما لا تزال الثالثة في العناية المركزة.

واستيقظت محافظة جدة اليوم على واقعة قيام سيدة بقذف طفلاتها الثلاث من الطابق السابع، مانتج عنه وفاة طفلتين وإصابة الثالثة.