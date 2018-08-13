بالفيديو.. أب بالسعودية يدفن طفله في الرمل ويطعمه التراب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو يظهر طفلًا مدفونًا في رمل الصحراء، فيما يقوم رجل قيل إنه والده، بتصويره وإطعامه التراب، مستدرجًا الطفل ليأكله بالقول “حمود هم هم هم”.

ومن غير المعروف مكان وزمان تصوير الفيديو وملابساته، لكن ناشطين قالوا عبر هاشتاغ (#دفن_طفل_والقامه_تراب) في موقع التواصل “تويتر”، إن ما يفعله الرجل هو عادة قديمة لدى بعض سكان المملكة، للعلاج من الأمراض.

وعلق أحد المغردين ويدعى نواف بن قعوان، بالقول: “عادي جدًا. هذه طريقه علاج الإسهال لدى الأطفال وطريقة شعبية فعالة جدًا وغير مضرة”.

وأيده آخر قائلًا: “سمعت عن الأولين إن كان الطفل مريضًا وعنده إسهال شديد جدًا جدًا يدفنه تحت الأرض لمده ساعة ويلقمه ترابًا من النظيف اللي في باطن الأرض”.

فيما علق مدون يدعى “الطالب”: “لا تستعجلون بالحكم من يعاني من الشحنات بالجسم هذا هو علاجه”.

لا تستعجلون بالحكم من يعاني من الشحنات بالجسم هذا هو علاجه #دفن_طفل_والقامه_تراب — الطالبB (@b15b15) August 13, 2018

ونفى آخرون أن يكون ما في يد الرجل “تراب”، مبينين أنه “خبز عريكة”، وأن طريقة الدفن علاج شعبي.

وعبر فريق آخر عن غضبهم واستيائهم من المقطع، مطالبين بمعاقبة الرجل الذي سلك هذا السلوك مع الطفل.

ولا يمكن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما لم يصدر أي بيان رسمي من الجهات المعنية حتى اللحظة.