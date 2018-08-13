طلاب سعوديون في كندا يفندون مزاعم ارتباطهم بموقع “مشبوه”

أعلن طلاب سعوديون يدرسون في كندا أنه ليس لهم أي علاقة بالموقع الذي نشر بيانًا عن مجموعة أطلقت على نفسها “تنسيقية الطلبة السعوديين في كندا”.

ونقلت صحيفة “مكة” المحلية عن فارس الحربي، مسؤول صفحة “مجموعة سعوديون في كندا” قوله “إن من أنشأ الحساب وأطلق البيان أو الخطاب بالتأكيد ليسوا سعوديين”.

وأضاف أن “هذه المجموعة استخدمت حساب سعوديين في كندا للتضليل وتابعت الحساب على تويتر”.

وأوضح أن “هناك مَن شكَّ في أننا من ندير هذه المجموعة فعملنا لها حظرًا”، مشيرًا “أن لديهم حسابين على تويتر بالصورة والاسم أنفسهما تقريبًا، الأول يظهر فيه التأييد للقرار الحكومي بقطع العلاقات مع كندا ونقل كل الطلاب السعوديين منها، والثاني يظهر ضد القرار ويحرّض الطلاب السعوديين”.

يذكر أن موقعًا إلكترونيًا “مشبوهًا” يظهر تاريخ تأسيسه بعد بدء الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وكندا، قد ادعى تأسيس ما سمّاه بـ “تنسيقية للطلاب السعوديين بكندا”.

وحاول الموقع الإيهام بأن طلبة سعوديين عقدوا اجتماعات لمناقشة الأمر الحكومي بنقلهم للدراسة في وجهات أخرى، وأنهم رافضون للقرار، وأن هناك عرضًا من جامعات كندية لتعليم طلبة سعوديين على نفقتها.