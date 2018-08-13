بالصور.. هكذا ستظهر الطالبات بحصص التربية البدنية بعد إقرارها في مدارس السعودية

بدأت مصانع وتجار ملابس، بالترويج لملابس رياضية سترتديها الطالبات في كافة المراحل الدراسية في مدارس السعودية خلال حصص التربية البدنية التي سيبدأ تطبيقها لأول مرة في المملكة في العام الدراسي المقبل.

وتظهر صور متداولة للتصاميم الجديدة في إعلانات ترويجية وتسويقية مختلفة، ملابس رياضية مخصصة للبنات، بتصاميم وألوان مطابقة لتعليمات وزارة التعليم التي تلزم الطالبات بارتداء تلك الملابس في حصص التربية البدينة الجديدة على مدارس المملكة.

وتداول مدونون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً للملابس الرياضية الجديدة في أول ظهور لها، وسط تعليقات مختلفة يبدي بعضها إعجاباً بتلك الملابس وتصاميمها المحتشمة، وتنتقدها تعليقات أخرى.

ومن المتوقع أن تغزو تلك الملابس أسواق الملابس في مختلف مناطق المملكة مع قرب موعد انطلاق العام الدراسي في 2 سبتمبر/أيلول المقبل، إذ تنشغل المملكة بكافة قطاعاتها حالياً بموسم الحج وعيد الأضحى الذي يليه.

وأعلنت السعودية في يوليو/تموز من العام الماضي 2017، عن تطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات، اعتبارًا من العام الدراسي القادم، وفق الضوابط الشرعية وبحسب الإمكانات المتوفرة في كل مدرسة، إلى حين تهيئة الصالات الرياضية في مدارس البنات وتوفير الكفاءات النسائية المؤهلة”.

وأصدرت وزارة التعليم فيما نماذجاً للتصاميم الرياضية المعتمدة للطالبات، بحيث تكون على شكل قميص أبيض لجميع المراحل الدراسية، وسترة وبنطال بلون مختلف لكل مرحلة، وقد حددت اللون الكحلي للابتدائية، والعنابي للمتوسطة، والرمادي للثانوية.

الزي الرياضي للبنات في حصص التربية البدنية pic.twitter.com/jRoKkLnghl — ملتقى المعلمين والمعلمات (@SaudiTeachers) August 12, 2018

وأقرت وزارة التعليم تخصيص حصص رياضية في مدارس البنات بعد دراسة أجرتها بهذا الخصوص، منهيةً حظراً استمر لسنوات طويلة واستند لتفسيرات دينية محافظة مالبثت الرياض أن تخلت عنها في إطار خطة طموحة للانفتاح وبناء اقتصاد متنوع الموارد.