فيديو لمحمد بن نايف ينتشر مع أنباء اعتقال الداعية ناصر العمر في السعودية

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطعًا مصورًا تضمن تصريحًا للأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي السابق، وذلك بالتزامن مع أنباء اعتقال الداعية السعودي ناصر العمر.

وكان الأمير محمد بن نايف يوجه كلمته لأحد الأشخاص في زيارة لعائلة من ذوي الشهداء، ويؤكد له أن المملكة ستظل قوية، ولن تسمح لأي أحد بأن يقوم مقاهمها.

ويقول الأمير محمد بن نايف في المقطع: “الدولة ستبقى دولة وستضبط العمل مع من يخالفها، كان من كان، أي أحد يقوم بدور الدولة سيحاسب والدولة لن تأخذها في الله لومة الله”.

وقال مغرد يدعى عبدالرحمن العضيلة معلقًا على الفيديو: ” شووون الدوله خطر احمر لاتدخلون في شووون الدوله، من يخالف يسعاقب كان من كان”.