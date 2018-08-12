سعوديون يتداولون “خرافة” بعد تكرار واقعة بمقبرة في مكة (صورة)

سرت شائعة “الخسف” بين أهالي منطقة سعودية بمكة المكرمة؛ بعد نفوق جملين سقطا في قبور مفتوحة بإحدى المقابر، وفارقا الحياة.

ونفق أحد الجملين على الفور بعد سقوطه في أحد القبور، بمقبرة الصانع بمركز جدم شرقي محافظة “الليث”، لمنطقة مكة المكرمة.

وتعتبر هذه الحادثة هي الثانية من نوعها، بعد سقوط ناقة، العام الماضي، في أحد القبور أيضًا؛ ما جعل بعض أهالي المنطقة يربطون بين الحادثتين.

وقال مالك الجمل النافق: ” أثناء مرور الجمل داخل المقبرة من فوق أحد القبور انخسف به؛ لينفق على الفور”، بحسب صحيفة “سبق”.

وتعود الأسباب في حدوث ذلك إلى عدم وجود سور للمقبرة؛ ما جعلها مرتعًا للحيوانات السائبة، مثل: الإبل والمواشي والكلاب الضالة.

وناشد أهالي مركز جدم “بلدية غميقة”، بضرورة بناء سور حول المقبرة؛ للحفاظ على حرمة الموتى، بدلًا من تركها مفتوحة ومهملة؛ ما جعلها مرتعًا للحيوانات السائبة، مثل: الإبل والمواشي والكلاب الضالة.