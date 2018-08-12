أنباء عن اعتقال الداعية ناصر بن سليمان العمر في السعودية

قالت مصادر إعلامية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، إن السلطات السعودية اعتقلت الداعية المعروف ناصر بن سليمان العمر في مكة المكرمة يوم الثلاثاء الماضي.

وتوقف حساب ناصر العمر، الذي يصف نفسه عبر “تويتر” بأنه أستاذ القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود سابقًا، عن التغريد منذ تاريخ 5 أغسطس الجاري، بحسب ناشطين.

ودشن ناشطون وسمًا عبر موقع “تويتر” بعنوان #اعتقال_الشيخ_ناصر_العمر تبادلوا خلاله أنباء عن اعتقال الداعية السعودي.

وأكد النبأ عبدالله العودة نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، عبر “تويتر”، قائلاً: “للأسف الشديد تأكد لي الآن #اعتقال_الشيخ_ناصر_العمر من مكة المكرمة يوم الثلاثاء الماضي، لينضم إلى مجموعة المشايخ والعلماء والناشطين والناشطات”.

للأسف الشديد تأكد لي الآن #اعتقال_الشيخ_ناصر_العمر من مكة المكرمة يوم الثلاثاء الماضي، لينضم إلى مجموعة المشايخ والعلماء والناشطين والناشطات. كان الله في عوننا جميعا وفرج عنهم أجمعين pic.twitter.com/uqdMag65WK — د. عبدالله العودة (@aalodah) August 11, 2018

وتداول ناشطون صوراً للداعية ناصر العمر مع أمير قطر السابق حمد بن خليفة والحالي تميم بن حمد، مؤكدين علاقته بتنظيم الإخوان المسلمين وأن هذه نهاية كل من يخون وطنه ويرتبط بالجماعات الإرهابية، على حد قولهم.

وقال مغرد يدعى عبدالعزيز الغفيلي: “حينما يخون الشخص وطنه من ￼ اجل جماعة مارقة كل الإخوان و تنظيم فاسد #تنظيم_الحميدين ويستلم أموال مصادر حرام من أجل أن يطعن في هذا البلد المعطاء يستحق أن يعتقل فإنها خيانة للوطن فإن الدين ￼ بريء من هاؤلاء”.

حينما يخون الشخص وطنه من ￼ اجل جماعة مارقة كل الإخوان و تنظيم فاسد #تنظيم_الحميدين ويستلم أموال مصادر حرام من أجل أن يطعن في هذا البلد المعطاء يستحق أن يعتقل فإنها خيانة للوطن فإن الدين ￼ بريء من هاؤلاء #اعتقال_العميل_ناصر_العمر pic.twitter.com/3HCuWZ7rm5 — عبدالعزيز الغفيلي (@45671Nokia) August 12, 2018

وقالت مغردة تدعى “هلالية شمرية” إن “عمالة العمر مع قطر لاتغطى بغربال فهو اكثر المشايخ تواصل مع التنظيم الارهابي في قطر ويكفينا سالفة الشنطة”.

#اعتقال_العميل_ناصر_العمر

عمالة العمر مع قطر لاتغطى بغربال فهو اكثر المشايخ تواصل مع التنظيم الارهابي في قطر ويكفينا سالفة الشنطة pic.twitter.com/XzIMcO4YZt — هلالية شمرية (@sky457s) August 12, 2018

وعن ذات الحقيبة تساءل مغرد يدعى “مدريدي أهلاوي” قائلاً: “في هذه الشنطة اشترت قطر هذا الرجل وامثاله ليحرضوا على بلدانهم ويطعون في قرارات دولتهم ويلمعون الاخوان والدول التي تحتضنهم”.

#اعتقال_العميل_ناصر_العمر

في هذه الشنطة اشترت قطر هذا الرجل وامثاله ليحرضوا على بلدانهم ويطعون في قرارات دولتهم ويلمعون الاخوان والدول التي تحتضنهم pic.twitter.com/Aoa4uUDWzI — مدريدي اهلاوي???? (@Mad_885) August 12, 2018

واعتبر مغرد آخر يدعى حمد أن الداعية العمر كان من بين المحرضين المتعاونين ضد الوطن، قائلاً في تغريدة له: “هذا عهد لا نغض الطرف فيه عن المحرضين.. وتاريخك يالعمر غير مشرف وحاضرك.. تعاون ضد وطنك؟!!!!!”.

#اعتقال_العميل_ناصر_العمر هذا عهد لا نغض الطرف فيه عن المحرضين.. وتاريخك يالعمر غير مشرف وحاضرك.. تعاون ضد وطنك؟!!!!! — Hamad (@D_HAMAD95) August 12, 2018

ووجه مغرد يدعى عبدالله العفيفي نصيحة لمن أسماهم بالثوريين والعملاء والخونة قائلاً: “نصيحة لكل الثوريين والعملاء والخونة المندسين بيننا .. لا تعتقد أنك بمنأى عن العقوبة فكل تحركاتك وتغريداتك مرصودة وتحت المتابعة وسيأتيك الدور يوما ، ولن تنجو من السجن”.