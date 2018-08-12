بالصور.. مصرع 7 أشخاص في حادث تصادم مروع بالسعودية‎

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأُصيب أربعة آخرون في حادث تصادم مروِّع، وقع مساء السبت على الطريق الواصل بين محافظة محايل ومحافظة البرك، غرب منطقة عسير.

وقالت تقارير محلية ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الحادث نجم عن تصادم سيارتين تسيران بسرعة كبيرة وجهاً لوجه، ما تسبب في هذا العدد الكبير من الضحايا.

وقال المتحدث الرسمي باسم صحة عسير، عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، إن سيارات الإسعاف التي حضرت لموقع الحادث، نقلت ضحاياه إلى مستشفى محايل العام ومستشفى البرك.

وأضاف أن مستشفى محايل العام استقبل خمس وفيات وثلاثة مصابين في الحادث، إصاباتهم متفاوتة من بليغة إلى متوسطة. فيما استقبل مستشفى البرك حالتي وفاة وإصابة أخرى تم تحويلها لمستشفى القحمة، وحالتها مستقرة.

وتعد المملكة واحدة من أكثر دول العالم تسجيلًا لحوادث السير، كما تتصدر قائمة الدول الأكثر تسجيلًا للضحايا من تلك الحوادث بالرغم من الجهود التي تبذلها السلطات المختصة من خلال سن تشريعات صارمة لمخالفي قواعد المرور وتحسين الطرقات وتوسعتها وتنظيم حملات توعية في المجتمع بمخاطر السرعة الزائدة.