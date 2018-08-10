مسؤول إيراني يعلّق على تنظيم الحج بعد وصوله جدة السعودية (فيديو)

قال عضو في بعثة الحج الإيرانية، يوم الجمعة، إن السلطات السعودية وتحديدًا وزارة الحج والعمرة، وموظفي الجوازات والجمارك، يقومون بعمل كبیر لخدمة حجاج بیت الله الحرام، والمسجد النبوي الشريف.

ووجّه المسؤول الإيراني، ھادي صالح، شكره وتقديره للجهات السعودية على الخدمة التي تقدمها للحجاج من لحظة وصولهم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مشيرًا إلى أن عدد الإيرانیین الذين وصلوا إلى السعودية يبلغ حتى الآن 20 ألف حاج، بحسب مقطع فیديو نشرته إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة عبر حسابها في “تويتر”.