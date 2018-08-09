بعد زيارة خاطفة لإريتيريا.. “الجبير” يصل إثيوبيا في زيارة رسمية

وكان في استقبال الجبير، في مطار “بولي” الدولي، نظيره “ورقني قبيو”، انتقل بعدها للقاء رئيس الوزراء، أبي أحمد، في مكتبه.

وأفاد التلفزيون الإثيوبي الرسمي أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك، دون تفاصيل.

واليوم، أجرى الوزير السعودي زيارة خاطفة إلى أسمرة، سلّم خلالها رسالة من عاهل البلاد، الملك سلمان بن عبد العزيز، للرئيس الإريتيري، أسياس أفورقي.

وفي تغريدة عبر تويتر، أشار وزير الإعلام الإريتيري، يماني قبرمسكل، إلى أن الرسالة تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، دون تفاصيل إضافية، وفق الأناضول.