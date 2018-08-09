السفير السعودي في كندا: تم نقل جميع المرضى إلى الولايات المتحدة (فيديو)

قال السفير السعودي لدى كندا، يوم الخميس، إن بلاده تقوم بتقديم كل المساعدات اللازمة لمواطنيها المتواجدين في كندا، مشيرًا إلى أنه تم نقل المرضى السعوديين الذين كانوا يخضعون للعلاج في كندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي لقاء مع قناة العربية، قال السفير نايف بن بندر السديري: إن تصريحات رئيس وزراء كندا جاستن ترودو إيجابية، لكن المسألة تتطلب المزيد من أجل ردم الهوة بين الرياض وأوتاوا، حسب وصفه.

وجدد السفير السعودي التأكيد على أن ما صدر من كندا تجاه المملكة “أمر غير مقبول”.

وعن الطلاب السعوديين في كندا، قال السديري: “يمكن النظر مستقبلًا في حالات استثنائية وسط المبتعثين”، موضحًا أن “الطلاب الذين يدرسون على نفقتهم يرغبون في مغادرة كندا“.