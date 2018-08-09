زوارق بحرية سعودية لحماية ناقلات النفط بالبحر الأحمر (صور)

دشّنت القوات البحرية الملكية السعودية، اليوم الخميس، في منطقة جازان، دفعة جديدة من الزوارق البحرية الحديثة؛ بهدف تأمين ناقلات النفط والسفن التجارية، وتأمين الملاحة بشكل عام في البحر الأحمر.

ووفقًا لصحيفة “سبق”، فإن الزوارق البحرية الجديدة، فرنسية الصنع، وقادرة على الإبحار لوقت طويل، وبإمكانها إنقاذ 20 شخصًا في وقت واحد، كما أنها تتسع لـ 8 عناصر من طاقم الإبحار، وهي مزودة بأجهزة رصد متطورة.

وأوضح قائد الأسطول الغربي اللواء بحري ركن حامد الجهني، للصحيفة السعودية، أن تدشين زورقي “رامين” و”الدسان”؛ “يهدف لرفع قدرات وحدات القوات البحرية الملكية السعودية، ولدعم عمليات التحالف البحري في منطقة العمليات، وتأمين وحماية المياه في جنوب البحر الأحمر، والسفن التجارية وناقلات النفط في تلك المنطقة، بعدما قامت ميليشيات الحوثي باستهداف ناقلات النفط والسفن التجارية”.

وكانت السعودية قد أعلنت، في وقت سابق، تعليق نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب؛ بعد المحاولات الإرهابية الفاشلة التي قامت بها ميليشيا الحوثي التابعة لإيران، باستهداف ناقلتي نفط سعوديتين، فيما أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة قررت استئناف نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب، بدءًا من السبت.

وذلك بعد أن أكّدت قوات التحالف المشتركة لاستعادة الشرعية في اليمن، أنها اتّخذت التدابير والإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة سفن دول التحالف عبر المضيق وجنوب البحر الأحمر، وذلك بالتنسيق مع المجتمع الدولي.