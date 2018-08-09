التحالف العربي يعلن استهداف عناصر الحوثي مطلقة الصاروخ على جازان

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، بأن الاستهداف الذي تم اليوم في محافظة صعدة عمل عسكري مشروع لاستهداف العناصر التي خططت ونفذت عملية استهداف المدنيين ليلة البارحة في مدينة جازان وقتلت وأصابت المدنيين.

وأضاف العقيد ركن تركي المالكي، أن الاستهداف تم تنفيذه بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وسيتخذ التحالف الإجراءات كافة ضد الأعمال الإجرامية والإرهابية من الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران كتجنيد الأطفال والزج بهم في ميدان القتال واتخاذهم كأدوات وغطاء لأعمالهم الإرهابية.

وأكد المالكي أن القادة والعناصر الإرهابية المسؤولة عن إطلاق الصواريخ الباليستية واستهداف المدنيين سينالون عقابهم، وذلك ضمن جهود التحالف لمنع العناصر الإرهابية من الإضرار بالأمن الإقليمي والدولي، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.