التحالف يعلن مقتل مقيم يمني بالسعودية وإصابة 11 إثر تدمير صاروخ حوثي استهدف جازان (صور)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مقتل مقيم يمني في السعودية وإصابة 11 آخرين بجروح طفيفة، بعد تعرضهم لشظايا صاروخ حوثي أطلق باتجاه مدينة جازان، قبل اعتراضه وتدميره.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، الخميس: “في تمام الساعة 8:34 مساء رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ بالستي حوثي من داخل محافظة عمران اليمنية باتجاه مدينة جازان“.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المالكي، أن “قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره، لكن شظاياه المتناثرة على الأحياء السكنية تسببت في استشهاد أحد المقيمين اليمنيين وإصابه 11 من المدنيين بإصابات طفيفة”.

وأضاف أن “الصاروخ أطلق بطريقة متعمدة لاستهداف الأحياء السكنية والآهلة بالسكان، ما يمثل استهدافًا مباشرًا للمدنيين واختراقًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي الإنساني بما فيها المادة 51 والمادة 52”.

وتابع أن “هذا العمل العدائي يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الحوثيين بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي”.