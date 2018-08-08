في أول تعليق له.. ترودو: لا نريد علاقات سيئة مع السعودية

قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، إن بلاده لا تريد علاقات سيئة مع السعودية، وإن المملكة تحرز تقدمًا بشأن حقوق الإنسان.

وكان ترودو يتحدث تعليقًا على الأزمة الدبلوماسية التي تعيشها كندا مع السعودية مؤخرًا، على خلفية ما اعتبرته المملكة تدخلًا كنديًا في شأنها الداخلي.

وأكد ترودو أن أوتاوا مستمرة في الحوار مع الرياض وستواصل التحدث بقوة عن قضايا حقوق الإنسان، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.

وأفاد رئيس الوزراء الكندي بأن وزيرة الخارجية في بلاده، كريستيا فريلاند، أجرت، يوم الثلاثاء، حوارًا مطولًا مع نظيرها السعودي بشأن الأزمة.