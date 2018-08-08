السعودية توقف جميع برامج العلاج في كندا

قال الملحق الصحي السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية و كندا الدكتور فهد بن إبراهيم التميمي، إن الملحقية الصحية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية و كندا أوقفت جميع برامج العلاج في كندا و تعمل على التنسيق من أجل نقل جميع المرضى السعوديين من المستشفيات الكندية إلى مستشفيات أخرى خارج كندا تنفيذًا لتوجيه الملك سلمان.

وأوضح الدكتور فهد التميمي في تصريح صحفي اليوم أدلى به لوكالة الأنباء السعودية “واس” إن الملحقية تسعى لضمان سلامة المرضى السعوديين الذين يتلقون علاجهم في كندا مع مرافقيهم، و إكمال علاجهم في أماكن أخرى.