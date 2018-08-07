السعودية: موقف كندا سلبي ولم يبنَ على وقائع صحيحة

جدد مجلس الوزراء السعودي، يوم الثلاثاء، رفض المملكة “المطلق والقاطع” لموقف الحكومة الكندية تجاه نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم أخيرًا.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” على “تويتر”، أكد مجلس الوزراء أن “موقف الحكومة الكندية السلبي والمستغرب لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة بشأن ذلك”.

وأضاف أن “المجلس أكد وجوب الالتزام بالمواثيق والمبادئ والأعراف الدولية التي تقضي باحترام سيادة كل دولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية المحكومة بدستورها وأنظمتها وإجراءاتها الحقوقية والقضائية”.

وأعلنت الرياض، أمس، طرد السفير الكندي لدى المملكة، وتجميد التعاملات التجارية والاستثمارية كافة مع أوتاوا.

على صعيد متصل، أعلنت حكومة جمهورية القمر المتحدة “تضامنها الكامل مع السعودية إزاء الأزمة الدبلوماسية مع جمهورية كندا”، بحسب “واس”.