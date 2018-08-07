معجبة عربية تثير الجدل بطلبها يد ممثل تركي بطريقة غريبة (صور)

أثارت فتاة قيل إنها سعودية وتدعى “عائشة” الجدل بين ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد عرضها الزواج على الممثل التركي بيركاي هاردال بطريقة جريئة وغريبة.

وأظهرت صورة متداولة منشورًا كبيرًا كان قد علق على مبنى في إسطنبول، وكتبت عليه عبارة بالتركية “بيركاي أنا أعشقك، أحبك كثيرًا يا فارسي على الحصان الأبيض، هل تتزوجني؟”، مضيفة “عائشة من عربستان”.

ولم تحدد الفتاة، المملكة العربية السعودية، كمسقط رأسها. لكن ناشطين قالوا إن لفظة السعودية باللغة التركية هي “عربستان”. فيما نفى آخرون ذلك، موضحين أن “عربستان” تعني من “بلد عربي”.

وفي اللغة التركية تطلق عربستان على منطقة شبه الجزيرة العربية التي تضم اليمن ودول الخليج العربي.

وتباينت ردود الفعل من قبل السعوديين بشأن تصرف الفتاة، فمنهم من رأى تصرفها “عارًا” ويهين بلدًا بأكمله، ومنهم من أخذه على سبيل المزاح.

وعلّق مغرد على موقع “تويتر” يدعى “حمد”: “نويقصة، فيه محترمات والله ينحطوا على العين والراس”.

وأيد “يزيد”: “يا أخي هم لمن يتخرفنون تكون خرفنتهم أقوى من العيال يسوون أشياء مالها داعي”.

وقالت “شجون” ساخرة: “بيترك حبيبته ويجيها عطول”.

وعلقت “هلا الغامدي”: “جعلها بالماحي فشلتنا البزر”.

فيما قال “أيمن” مازحًا: “طيب أنا أحلى من بيركاي وينها عائشة عني؟”.

وتناقل رواد مواقع التواصل ردة فعل الممثل بيركاي، حيث قالوا إنه علّق على تصرف الفتاة، مبديًا إعجابه “أعجبني ذلك، إحساس جميل أن تحب هكذا”.

بدوره، قام أحد المقاهي، عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، باستغلال عرض الفتاة للترويج: “إذن القهوة منا، لبيركاي القهوة مالحة، وللجميع وسط”. وذلك وفق ترجمة العبارة.

ولا يمكن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والممثل بيركاي هاردال، يبلغ 22 عامًا، ولد في إسطنبول. وبدأ التمثيل قبل عامين فقط، لكنه تمكن من المشاركة بعدة مسلسلات، وذاعت شهرته عربيًا من خلال مسلسل “الحب مرة أخرى”.