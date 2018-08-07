تشييع جثمان الفنان السعودي ماجد الماجد عصر اليوم

تشييع جثمان الفنان السعودي ماجد الماجد عصر اليوم

#إرم_نيوز

المصدر: إرم نيوز

ذكر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيصلى على جثمان الفنان السعودي الشعبي الراحل ماجد الماجد بعد صلاة عصر يوم الثلاثاء.

وقال مغرد يدعى يوسف بن فهد، نقلًا عن تركي الماجد، أحد أقارب الفنان الراحل، إن “الصلاة على ماجد الماجد ستكون يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر في جامع البواردي بحي العزيزية في العاصمة الرياض”.

وكان الفنان الراحل قد توفي يوم الأحد متأثرًا بإصابته برصاصة في رأسه، بعد أسبوع قضاه في العناية المشددة قبل أن يفارق الحياة.

وتحفظت عائلة الفنان على ذكر تفاصيل إصابته، لكن مقربين ألمحوا إلى أن الرصاصة كانت طائشة وأصابت الماجد بالخطأ.

فيما أعلن ابن عمه الفنان خالد الماجد، في وقت سابق، أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على ملابسات الواقعة ودوافعها.

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