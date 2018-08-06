التويجري يندد بالتدخل الكندي في الشؤون الداخلية السعودية

ندد مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة(إيسيسكو) عبدالعزيز التويجري، الإثنين بالتدخل الكندي في شؤون المملكة العربية السعودية الداخلية معلنا تأييده للإجراءات التي تتخذها السعودي للرد على هذا التدخل المرفوض.

وقال التويجري إنه “لا يحقّ لكندا أن تتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية أو أي دولة عضو في الإيسيسكو”.

وأضاف في بيان للإيسيسكو أنه “لا يحق لكندا أيضًا أن تعطي الأوامر في مسائل تخصّ دول المنظمة، لأن هذا التصرّف مخالف للقانون الدولي وماسٌّ بسيادة هذه الدول واستقلاليتها”.