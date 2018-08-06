ماذا يعني وقف السعودية تعاملاتها التجارية “الجديدة” مع كندا؟

استدعت السعودية الأحد سفيرها من كندا وأمهلت السفير الكندي 24 ساعة لمغادرة الرياض، ردًّا على تصريحات أدلت بها الخارجية الكندية بشأن اعتقال أشخاص زعمت إنهم نشطاء في حقوق المجتمع المدني والمرأة.

وقررت السعودية ردًّا على التدخل الكندي في شؤونها الداخلية والذي وصفته بـ”التدخل السافر المنافي لأبسط الأعراف الدولية” بوقف جميع تعاملاتها التجارية الجديدة مع كندا وهو ما يعني وقف تبادل تجاري بين البلدين يبلغ حجمه السنوي نحو أربعة مليارات دولار بالإضافة إلى عقد دفاعي قيمته 13 مليار دولار.

وتبع إجراء طرد السفير الكندي من المملكة ووقف التعاملات التجارية مع كندا، التي أتت ردًّا على الموقف الكندي، قرارات أخرى تمثلت بوقف ابتعاث الطلبة السعوديية في الجامعات والمعاهد الكندية وتأمين إكمال دراساتهم في دول أخرى، ووقف الرحلات الجوية لكندا.

وكانت التحركات السعودية ردًّا صارمًا على كندا بعد أن عبرت يوم الجمعة عن قلقها من اعتقال من أسمتهم “نشطاء” في السعودية، و”حثت” المملكة على الإفراج عنهم.