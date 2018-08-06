عادل الجبير يعلّق على الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وكندا

علّق وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الإثنين، على الموقف الكندي الأخير تجاه المملكة والذي أثار أزمة دبلوماسية بين البلدين.

وقال الجبير في تغريدة عبر “تويتر”: “المملكة لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى ولن تقبل أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية، وسنتعامل مع ذلك بكل حزم”.

وأضاف: “الموقف الكندي المستغرب مبني على معلومات مضللة، وإيقاف المذكورين يخضع لأنظمتنا القضائية التي كفلت حقوقهم”.

2- الموقف الكندي المستغرب مبني على معلومات مضللة، وإيقاف المذكورين يخضع لأنظمتنا القضائية التي كفلت حقوقهم — عادل بن أحمد الجبير (@AdelAljubeir) August 6, 2018

وكانت المملكة العربية السعودية قد طردت، اليوم، السفير الكندي، على خلفية بيان حول معتقلين رأت أنّه “غير دقيق ويعد تدخلًا في شؤون المملكة الداخلية”.

واعتبرت الخارجية السعودية، في وقت سابق، السفير شخصًا غير مرغوب فيه، وأعطته مهلة 24 ساعة لمغادرة الرياض، وهو ما يعني الطرد في الأعراف الدبلوماسية.

وفي تطور لافت، قررت الرياض تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.

وقررت الجهات العليا بالمملكة أيضًا إيقاف علاج المرضى في كندا، ونقل جميع المرضى هناك إلى دول أخرى، بحسب رغبتهم.

وجاء هذا القرار بعد توجيه آخر بإيقاف الابتعاث إلى كندا والتدريب بها، وفقًا لما ذكرته صحيفة “سبق” السعودية.

وكانت السفارة الكندية في الرياض نشرت على صفحتها الرسمية في “تويتر” تغريدة، عبّرت فيها عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ ”الاعتقالات الإضافية” لمن أسمتهم ”نشطاء المجتمع المدني وحقوق المرأة”، وحثت السلطات السعودية على الإفراج عنهم.