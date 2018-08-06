مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر سلوك كندا تجاه السعودية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الإثنين، تضامنها مع السعودية بخصوص الخلاف الأخير بين المملكة وكندا.

وكانت الرياض طردت، اليوم، السفير الكندي، على خلفية بيان حول معتقلين رأت أنّه “غير دقيق ويعد تدخلًا في شؤون المملكة الداخلية”.

ووفق وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن “الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب استنكرت ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية وسفارة كندا بالرياض بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني، ووصفته بغير المسؤول”.

ونقلت “واس” بيانًا للأمانة العامة من مقرها بالعاصمة التونسية، اليوم، قالت فيه: إنّ “الموقف الكندي يعد تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومحاولة للتأثير في نظام العدالة الجنائية ودعوة إلى الإفلات من القانون”.

وأضاف البيان أنّ “الأمانة العامة إذ تدين بكل حزم هذا الموقف غير المسؤول، فإنها تود أن تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في الإجراءات التي تتخذها لضمان السلم الاجتماعي ومواجهة الجريمة، وحرصها الدائم على أن يتم ذلك في احترام تام لحقوق الإنسان وكرامته”.