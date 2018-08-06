بعد إلغاء الابتعاث الدراسي.. السعودية توقف علاج المرضى في كندا

كشفت صحيفة “سبق” السعودية، أن الجهات العليا بالمملكة أكدت إيقاف علاج المرضى في كندا، ونقل جميع المرضى هناك إلى دول أخرى، بحسب رغبتهم.

وجاء هذا القرار، بعد توجيه آخر بإيقاف الابتعاث إلى كندا والتدريب بها؛ إثر توتر العلاقات بين كندا والسعودية، وطرد السفير الكندي من المملكة؛ إثر ما اعتبرته الرياض تدخلًا سافرًا في شؤونها الداخلية.