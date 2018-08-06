أول تعليق لكندا على طرد سفيرها من السعودية 

أعلنت الحكومة الكندية، مساء اليوم الإثنين، في أول تعليق على طرد سفيرها بالمملكة العربية السعودية، أنها “قلقة وتسعى إلى الحصول على مزيد من المعلومات حول القرار”.

واعتبرت السلطات السعودية السفير الكندي في البلاد شخصًا غير مرغوب فيه، وأعطته مهلة 24 ساعة لمغادرة الرياض، وهو ما يعني الطرد في الأعراف الدبلوماسية، وذلك على خلفية، بيان حول معتقلين رأت الرياض أنه “غير دقيق ويعد تدخلًا في شؤون المملكة الداخلية”.

وقالت ماري بير باريل المتحدثة باسم وزارة الخارجية الكندية في بيان “إننا قلقون جدًا لهذه الأنباء الصحفية، ونسعى إلى الحصول على معلومات أكبر حول إعلان السعودية الأخير”.

وأضافت بير باريل “ستدافع كندا دائمًا عن حماية حقوق الإنسان خصوصًا حقوق المرأة وحرية التعبير في كافة أنحاء العالم”.

واختتمت المسؤولة الكندية كلامها قائلة: “لن تتردد حكومتنا أبدًا في الترويج لهذه القيم، ونعتقد أن هذا الحوار أساسي للدبلوماسية الدولية”.