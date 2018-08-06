قبيل لحظات من الإعدام.. سعودي يؤجل تنفيذ الحكم في قاتل ابنه لهذا السبب

طلب مواطن سعودي من المسؤولين عن تنفيذ حكم الإعدام (القصاص) في قاتل ابنه، يوم الإثنين، تأجيل الحكم لـ6 أشهر، بعد أن بدأت الاستعدادات لتنفيذ الحكم في إحدى ساحات مدينة تبوك؛ وذلك لمصادفة موعد التنفيذ للأشهر الحرم.

وقال شهود عيان، إن الجهات المختصة استجابت لطلب سليمان عيادة العطوي، وأجلت تنفيذ الحكم في القاتل أحمد زعل البلوي، لحين انتهاء الأشهر الحرم، ذات الخصوصية في التراث العربي والإسلامي، وهي: ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، ورجب.

ووافق والد المقتول على التأجيل، بعد وساطات قبلية قادها وجهاء وشيوخ قبائل في تقليد متبع في السعودية التي يحكم قضاؤها بالإعدام على مرتكبي عدد من الجرائم، مثل القتل وتهريب المخدرات والإرهاب.

ووجد قرار ذوي المقتول، صدى واسعًا في المنطقة، وإشادات من ذوي القاتل ومقربين من العائلتين، بعد إعادة الأمل بإمكانية الوصول لصلح والتنازل عن طلب تنفيذ حكم الإعدام.

وتنتهي بعض الوساطات بقبول ذوي المقتول، دية مالية مقابل تنازلهم عن حقهم في إعدام القاتل، وتنتهي وساطات أخرى بالعفو دون دية، فيما تفشل وساطات ثالثة ويتم إعدام القاتل فيها.

وتعود خصوصية الأشهر الحرم في شبه الجزيرة العربية لما قبل ظهور الدعوة الإسلامية، قبل أكثر من 14 قرنًا، وكانت العرب تحرم القتال والصيد فيها، لتأتي النصوص الدينية الإسلامية وتثبت بعضًا من تلك الخصوصية بتحريم القتال بين الناس في تلك الأشهر.

وشهدت مدينة تبوك، قبل أيام، تنفيذ حكم إعدام في مواطن سعودي أدين بتهريب مخدرات.

تم تأجيل حكم القصاص ستة اشهر بالمدعو أحمد زعل البلوي بعد تدخل عدد من الوجهاء والساعين في الخير وقد وافق وكيل الدم سليمان عيادة العطوي على التأجيل ونسأل الله العلي القدير ان يهدي امورهم ويهديهم لطريق الخير والعفو لوجه سبحانه وتعالى انه على كل شي قدير وهم اهلا للعفو#العطوي#تبوك — مجاهد العطوي (@mjahedalatawi) August 6, 2018

???? أسأل الله أن لايحرمكم الأجر ، بفضل من الله وموقف مشرف من

الشيخ محمد ابن عيد ابن حرب

والشيخ أحمد ابن عيد ابن حرب @nHGrICxPGl5j7d8

وأولياء الدم أبناء عياده الخضري العطوي تم تأجيل تنفيذ القصاص بحق أحمد زعل البلوي ..#تبوك pic.twitter.com/6Uf6vXA9z4 — منصور العطوي ⚖ (@alatayat) August 6, 2018