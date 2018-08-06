سعود القحطاني يرد على السفارة الكندية بوضع تغريدتها في “قالب جديد”

رد المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني بأسلوب ساخر على تغريدة السفارة الكندية التي حثت فيها المملكة على إطلاق سراح من أسمتهم “نشطاء المجتمع المدني والدفاع عن حقوق المرأة”.

وقال القحطاني في تغريدة له على تويتر “أشعر بقلق شخصي بالغ إزاء اعتقالات نشطاء المجتمع المدني وتهجير القبائل في #قطر على يد #القوات_الايرانية ومن جاورها .

أحث سلطات #تنظيم_الحمدين على الإفراج عنهم (((فوراً))) وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال #حقوق_الانسان. وعودة القبائل لديارها.

#السيادة_أفعال_وليست_أقوال.

أشعر بقلق شخصي بالغ إزاء اعتقالات نشطاء المجتمع المدني وتهجير القبائل في #قطر على يد #القوات_الايرانية ومن جاورها .

أحث سلطات #تنظيم_الحمدين على الإفراج عنهم (((فوراً))) وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال #حقوق_الانسان. وعودة القبائل لديارها.#السيادة_أفعال_وليست_أقوال — سعود القحطاني (@saudq1978) August 5, 2018

وكانت الخارجية السعودية أصدرت بيانا أدانت فيه التدخل الكندي السافر بالشأن الداخلي السعودي، معلنة رفض هذا التصرف المنافي للأعراف الدولية.

وكشف البيان عن قرار المملكة طرد السفير الكندي من الرياض وإمهاله 24 ساعة لمغادرتها واستدعاء السفير السعودي في كندا للتشاور، فضلا عن قطع جميع التعاملات التجارية الجديدة بين البلدين، مع احتفاظ المملكة بحقها لاتخاذ إجراءات أخرى.