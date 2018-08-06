هكذا علق السعوديون على قرار طرد السفير الكندي من الرياض

وجد قرار وزارة الخارجية السعودية الحازم من كندا، سواء باستدعاء سفير الرياض في أوتاوا للتشاور، أو باعتبار سفير كندا شخصاً غير مرغوب فيه، ومطالبته بمغادرة المملكة في غضون 24 ساعة، ردود فعل سعودية تؤازر القرار.

وكانت الخارجية السعودية قد ردت في وقت متأخر من ليل الأحد، على مطالبات رسمية كندية، قادتها وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، تطالب بالإفراج عن عدد من الشخصيات السعودية الموقوفة بتهم متنوعة، تقول كندا إنهم “نشطاء مجتمع مدني وحقوق المرأة”.

ووجد قرار الرياض الحازم، صداه سريعاً في كل أرجاء البلاد، وهو ما انعكس في مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها ملايين السعوديين، حيث تصدر الحديث عن موقف المملكة الغاضب من كندا، تدوينات السعوديين في تلك المنصات.

أما في موقع “تويتر” واسع الاستخدام في السعودية، فقد تصدر الحديث عن القرار السعودي، الترند في الموقع، بسبب حرص عدد كبير من السعوديين بنخبهم الثقافية والدينية على مؤازرة بلادهم في موقفها الجديد من كندا.

وتميزت ردود السعوديون وتفاعلهم مع الوسم ” #السعودية_تطرد_السفير_الكندي” بالتنوع، فذهب عدد كبير منهم لنشر تدوينات تتعلق بالداخل الكندي، مثل مطالباتها بوضع حد لانتشار المخدرات في إحدى مدن البلاد، أو إيجاد حلول فعلية للمشردين في الشوارع وتحت الجسور، أو الإشارة لتزايد حالات الانتحار، والتصرفات العنصرية ضد المهاجرين.

تشعر السعودية بقلق بالغ إزاء مشكلة المخدرات المنتشرة في مدينة فانكوفر بشكل مخيف و نحث السلطات الكندية بالقبض على جميع تجار المخدرات فوراً . pic.twitter.com/ZxZjFGSIdf — خالد بن عبدالله آل سعود ???????? (@KAFTA78) August 5, 2018

انا قلقة عالمشردين homeless

كندا احدى الدول المتصدرة بعدد المشردين واغلبهم في عمر المراهقة والشباب!!! بلد المشردين تتفلسف على دولة المشردين فيها صفر — #MBS????Nagham???????????? (@NaghoOoOoma) August 5, 2018

نسبه الإنتحار في كندا في تزايد …أنا قلقة pic.twitter.com/HK9Xu8VBIw — aram_otb???????? (@otb_aram) August 5, 2018

رمتنا بدائها و انسلّت …

لمن يقول لا توجد عنصرية في كندا !

لمن ينادون بالحريات ويتغنّون بها

كل خيّنه و عليها من الله بيّنه ! #السعوديه_تطرد_السفير_الكندي pic.twitter.com/w4VIffJJx3 — علي الغفيلي (@alialgofaily) August 5, 2018

واختار فريق ثاني، الإشادة بموقف بلاده الحازم من التدخل الخارجي بقضايا داخلية للمملكة، وهو ما نص عليه بيان الخارجية السعودية الغاضب من ما اعتبرته الوزارة تدخلاً من وزارة الخارجية الكندية وسفارتها في المملكة بشؤون الداخلية للسعودية.

السعودية أكبر من الإملاءات

بيان قوي يؤكد حزم وحرص المملكة على عدم تدخل الدول في الامور السيادية

ليعلم الجميع الحزم يظهر بالأفعال كلما مس أحد مصالح السعوديين وسيادة بلادهم

أنتم في زمن سلمان الحزم ومحمد العزم????????

#السعودية_العظمى#السعوديه_تطرد_السفير_الكندي — خالد بن مشهور (@Khalid_M_AlSaud) August 5, 2018

#السعودية_تطرد_السفير_الكندي

إلى أن يجمع السفير الكندي حقائب سفره الليلة في موقف مخجل ومهين للدبلوماسية الكندية بقيادة وزيرة الخارجية كريستيا فريدلاند فإن الرد السعودي الرباعي الحازم سيكون على طاولة الحكومة الكندية صباح اليوم والتي لن يكون أمامها سوى إعتذار رسمي عاجل@cafreeland pic.twitter.com/ft6dud5Phm — خالد دراج (@khaliddarraj) August 5, 2018

#السعوديه_تطرد_السفير_الكندي إلتفاف شعبي وطني مٌشرف حول قيادة المملكة ودعم لقراراتها، ودفاع شرس وتفاعل قوي من قبل الشعب وهذا غير مستغرب من شعب مؤمن بقيادته ايمناً تاماً ???????? وليموت الحاقدين بغيظهم

اللهم أدمها نعمه — م.خالد القحيص MBS (@khalid_alqhes) August 5, 2018

وأشار سلمان الأنصاري، رئيس لجنة العلاقات السعودية الأمريكية (سابراك) “غير حكومية”، وهي أشبه بلوبي سعودي في واشنطن، لجانب آخر من قرار بلاده، وهو تأثر كندا بموقف الرياض، مقدماً مثالاً على تراجع قيمة العملة الكندية أمام الدولار الأمريكي بعد وقت قصير من صدور بيان وزارة الخارجية السعودية.

العملة الكندية تفاعلت بشكل سريع مع القرار السعودي، وانخفضت قيمتها نسبيا مقابل الدولار؛ بسبب خبر تجميد الصفقات والمشاريع الإقتصادية الجديدة مع أكبر إقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

Cc: @CanEmbSA#السعودية_تطرد_السفير_الكندي pic.twitter.com/57IOVaX0hf — Salman Al-Ansari (@Salansar1) August 5, 2018

وكانت شرارة الأزمة قد بدأت قبل يومين عندما طالبت وزيرة الخارجية الكندية، السعودية، بالإفراج عن سمر بدوي، التي أوقفتها الرياض قبل أيام لتنضم فيما يبدو لأخريات تم إيقافهن في مايو/أيار الماضي، وينص اتهامهن الرسمي على القيام “بعمل منظم، للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية، وتجنيد أشخاص يعملون في مواقع حكومية حساسة، وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج، بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة”.

وانضمت السفارة الكندية في السعودية، لموقف وزارة الخارجية، ونشرت عبر حسابها في موقع “تويتر” تغريدة في السياق ذاته، تضمنت اسم سمر بدوي، والتي يقضي شقيقها أيضاً رائف بدوي حكما بالسجن لمدة عشرة سنوات منذ العام 2012، بتهم تتعلق بالإساءة للإسلام والنظام والمؤسسات الدينية.

تشعر كندا بقلق بالغ إزاء الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في #السعودية ، بما في ذلك #سمر_بدوي . نحث السلطات السعودية على الإفراج عنهم فوراً وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال #حقوق_الانسان. — Canada in KSA (@CanEmbSA) August 5, 2018

وتقول السعودية في بيان طويل ضد كندا، “ما أسمته (كندا) نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فوراً..هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يُعد ادعاءً غير صحيح جملة وتفصيلاً ومجاف للحقيقة، وأنه لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة وأن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة”.