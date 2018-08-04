السعوديون يحتفون بفوز مواطناتهم بـ “هاكاثون الحج”

حول مئات آلاف المدونين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إعلان انتهاء هاكاثون الحج، إلى بداية لاحتفال عارم بفوز فريق نسائي سعودي بالمركز الأول في المنافسة التقنية التي خاضها قرابة ثلاثة آلاف شخص استضافتهم السعودية من عشرات الدول لابتكار خدمات وتسهيلات تريد الرياض تقديمها لحجاج بيت الله الحرام.

وهيمن الحدث التقني على اهتمامات السعوديين في الأيام القليلة الماضية، فيما جذب مزيداً من المتابعين في يومه الأخير، الجمعة، حيث فاز فريق نسائي سعودي مكون من أربع نساء في المركز الأول، تلاه فريق مصري، وفريق جزائري في المركز الثالث.

وجذبت نتائج الهاكاثون، أو “منافسات البرمجة الاستكشافية”، عدداً كبيراً من السعوديين الذي شاركوا في الاحتفال بالفريق الفائز بالصدارة، بجانب الفرق العشرة التي تأهلت للمرحلة النهائية من المنافسات بتطبيقات ذكية تدور جميعها حول تسهيل أداء فريضة الحج وحتى مناسك العمرة على ملايين الأشخاص سنوياً.

ففي موقع “تويتر” واسع الاستخدام في السعودية، تنوعت أساليب المغردين السعوديين في التفاعل مع الهاكاثون ذو الارتباط الوثيق بالدين، سواء بنشر صور وفيديوهات لإعلان الفرق الفائزة بالهاكاثون، والإشادة بالفريق السعودي، أو بالافتخار ببلادهم في سعيها لخدمة الحجاج والذي يتصدر أولويات المملكة رسمياً وشعبياً في تقليد ضارب بعيداً في تاريخ شبه الجزيرة العربية، عندما كانت القبائل تتنافس وتتساعد على خدمة الحجاج.

وتقدم المستشار البارز في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، المشاركين في التفاعل مع الهاكاثون الذي ينظمه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، والذي يرأسه القحطاني أيضا، مقدماً شكره لجميع المشاركين من فرق متنافسة ومتطوعين ورعاة.

أبارك لجميع الفرق الفائزة في الهاكاثون الأكبر بالعالم: #هاكاثون_الحج ، ولكافة المشاركين من دول العالم.

وخالص الشكر والتقدير للجنة التحكيم المميزة ولكافة الزملاء والزميلات في @SAFCSP والمتطوعين والمتطوعات. وشكري الخالص لكافة الرعاة. #نهائي_هاكاثون_الحج — سعود القحطاني (@saudq1978) August 3, 2018

وأشار الأكاديمي السعودي، عـبدالله الخريّف، للتطبيق الإلكتروني الفائز بالمركز الأول في الهاكاثون، بجانب إشارته لاهتمام مواطنيه بخدمة الحجاج في موقف شعبي مطابق لتوجهات وتطلعات الرياض الرسمية

كما توقعت كانت الترجمة هي الحل، فخور بفوز بناتنا وفكرتهم بالترجمة لتسهيل تواصل وتنقل الحجاج بدون الأنترنت في جميع لغات العالم عبر تطبيق. وصول هاشتاق #نهايي_هاكاثون_الحج ترند،دليل على أن جميع أفراد المجتمع يهتم بالحجاج ليس القيادة فقط❤️.

*همسة:"عبدالله البندر" أبدع بالتقديم???????? pic.twitter.com/zh4iD4l847 — عـبدالله الخريّف (@AbdullahK5) August 3, 2018

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ودعا فيصل العياد لإحداث جائزة سنوية في السياق ذاته، بهدف الوصول لتطبيقات وأفكار تسهل أداء فريضة الحج، وتسهم في زيادة عدد الحجاج الذي تسعى الرياض لتحقيقه كهدف ضمن خطة طموحة لتنويع مصادر الدخل.

نبارك لكم النجاح معالي المستشار. تيمناً بهذا النجاح، لو يتم الإعلان عن جائزة عالمية سنوية لتقنيات الحج والعمرة بضوابط واضحة، بحيث يكون العمل عليها لمدة أكثر من ٣ ايام. ستحسن الحلول تجربة الحج لضيوف الرحمن، كما ستساهم في تحقيق أحد اهداف #رؤية_2030 وهي زيادة أعداد الحجاج. — فيصل العياد (@f_alayyad) August 3, 2018

واختار خبير التقنية، مازن الضراب، نشر شرح مختصر للمشاريع العشرة التي تأهلت للمنافسات النهائية للهاكاثون الذي انقسم متنافسوه إلى نحو 800 فريق قدموا أفكاراً استقطبت اهتمام الشركات لتحويلها إلى واقع عبر استثمارات بملايين الريالات.

#نهايي_هاكاثون_الحج في سلسلة التغريدات هذي سأضع ملخص للمشاريع ال ١٠ المتأهلة للنهائي.@SAFCSP

تابعوا التغريدات القادمة ???????? — مازن الضراب (@mdarrab) August 3, 2018

ونشر المدون السعودي المعروف، نايف مدخلي، مقطع فيديو يوثق مشروع الفريق الفائز بالمركز الأول وطريقة عمل التطبيق الذكي الذي صممه الفريق بعنوان “ترجمان”، وقدرته على ترجمة اللوحات الإرشادية الموجودة في الحج.

4 شابات سعوديات، قدمن فكرة ترجمان في #نهائي_هاكاثون_الحج وكانت طريقة العرض عملية ومميزة، تمت الاستعانة بامرأة تتكلم لغة أجنبية غير معروفة، تبحث عن دورة المياة، استعرضوا المشكلة والحل والأثر. #هاكاثون_الحج pic.twitter.com/uuQV8JKtGV — نايفكو NAIF (@naifco) August 3, 2018

وشاركت جهات رسمية ومسؤولين وكتاب وإعلاميين سعوديين في التفاعل مع هاكاثون الحج الذي دخل قبل يومين موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية بأكبر عدد من المشاركين في فعالية تقنية تطويرية.

صورة تجمع الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة في الهاكاثون الأكبر في العالم #هاكاثون_الحج ???? ???????? الفريق السعودي : تطبيق ترجمان ???? ???????? الفريق المصري: تطبيق محفظة الحاج ???? ???????? الفريق الجزائري: تطبيق رؤى #نهائي_هاكاثون_الحج pic.twitter.com/a6guPNzc1e — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) August 3, 2018

انها البداية فقط في أن تكون المملكة بوابة التقنية بالمنطقة…

الطموحات عالية والسعوديين على قدر التحدي…

أهلاً بكم في السعودية الجديدة????????#نهائي_هاكاثون_الحج pic.twitter.com/yvAjWA7bRD — سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) August 3, 2018

واستضافت السعودية هاكاثون الحج، بمشاركة 2950 خبيراً وخبيرة من نحو 50 دولة، بينها دول تمتلك سجلاً حافلاً بالتطور التقني، مثل اليابان، فيما تستهدف منافسات الهاكاثون استقطاب أفكار ومشاريع تقنية مفيدة لخدمة موسم الحج الذي يقام سنوياً بمشاركة مليونية خلال فترة زمنية محددة وبمساحة جغرافية محدودة.

وشملت المنافسة في هاكاثون الحج، القطاعات المحيطة بموسم الحج وخدماته وتحدياته، بما في ذلك الأغذية والمشروبات، والصحة العامة، والحلول المالية، والمواصلات، وإدارة الحشود، والتحكم في حركة المرور، وترتيبات السفر والإقامة، وإدارة النفايات والمخلفات، والإسكان، وحلول التواصل.

وخصص الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، جوائز وتمويل لمشاريع المشاركين في النسخة الأولى من الهاكاثون، تصل قيمتها إلى مليونَي ريال سعودي، فيما تحظى الفعالية بدعم واهتمام شركات عالمية، بينها شركتي Google و Apple.