في السعودية.. شاب يمني يغامر بحياته لإنقاذ قطة (فيديو)

كشف ناشر الفيديو الذي لاقى رواجا واسعا في السعودية والذي يظهر رجلا وهو يغامر بحياته لإنقاذ قطة من الغرق في مستنقع تجمعت به مياه الأمطار، أن بطل الفيديو يمني الجنسية.

وقال مبارك آل حويدر، أنه كان برفقة الشاب وقت تصوير الفيديو حيث أخبره بأنه لا يستطيع تمالك نفسه من مشهد القطة التي تحاول البقاء على قيد الحياة وهي تحاول جاهدة الخروج من المستنقع، ما دفعه للنزول في المياه التي كان يطفو فوقها البرد والمخاطرة بحياته من أجل إنقاذها.

وأضاف آل حويدر، أن المياه تجمعت في المستنقع في منطقة الرصراص في محافظة خميس مشيط بسبب انسداد العبارة التي كانت تصرف المياه، ما تسبب بتجمعها بشكل خطر.

وكان رواد التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع الفيديو الذي يوثق مغامرة الشاب لإنقاذ القطة وسط هطول الأمطار والبرد بغزارة.

وعلق أغلب المشاهدين للمقطع، بالثناء والإشادة بالشاب لشجاعته وإنسانية ما قام به لإنقاذ القطة من الغرق.