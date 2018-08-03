بالصور.. الأمن السعودي يحرر 144 شخصًا بينهم 22 امرأة احتجزهم مجهول بوادي الدواسر

تمكن الأمن السعودي مساء الجمعة، من تحرير مجموعة من “مجهولي الهوية” احتجزهم شخص في منطقة الفرعة في محافظة وادي الدواسر.

ونقلت صحيفة سبق السعودية، على لسان مصدر أمني، أن قوى الأمن وصلها بلاغ باحتجاز شخص لـ144 شخصا من ممن أسماهم “مجهولي الهوية” في منطقة الفرعة بوادي الدواسر.

وأكد المصدر أن بين المحتجزين، 22 امرأة.

وقال إن رجال الأمن استطاعوا العثور على مكان احتجاز هؤلاء الأشخاص وتحريرهم.

وتداولت وسائل إعلام محلية صورا للمحتجزين، تظهر أنهم من جنسيات شرق آسيوية.

وتم تسليم المحتجزين للجهات المعنية التي بدأت بالتحقيق بالحادثة الفريدة من نوعها في المملكة.