“وصية” الفلبينية المنتحرة بالسعودية تكشف علاقتها غير الشرعية بمواطن

كشفت النيابة العامة بمحافظة المخواة في المملكة العربية السعودية تفاصيل انتحار ممرضة فلبينية، شنقًا، في سكن الممرضات قبل أسبوع.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فقد تمكنت النيابة بعد تحقيقات، من الوصول إلى أحد الأشخاص المتورطين، وهو مواطن سعودي في العقد الثالث من العمر، يعمل بالمستشفى نفسه الذي تعمل به الممرضة، حيث اتضح أنّ علاقة غير شرعية كانت تجمعهما.

وكانت الجهات الأمنية قد عثرت على “وصية” كتبتها الممرضة قبل انتحارها وتركتها على سريرها، ذكرت فيها الاسم الرباعي لأحد المواطنين العاملين بالمستشفى، مبينة أنه استغلها عدة مرات ماليًا، وكان يعدها بالزواج، والذي كان سبب انتحارها (بحسب الوصية)، وتم القبض عليه واعترف بما نسب إليه، وقد وجهت النيابة بإيقافه على ذمة التحقيق.