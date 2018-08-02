القبض على شاب ألقى بنفسه على سيارة سعودية في الأردن

ألقى الأمن الأردني، اليوم الخميس، القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو أثناء افتعاله حادثة دهس، حيث ألقى بنفسه على مركبة تحمل لوحة أرقام سعودية، في محاولة لكسب تعويض.

وكشف الناطق الإعلامي للأمن الأردني لصحيفة “سبق” المحلية، أن العاملين في شعبة الأمن تمكنوا خلال كمين خاص، من إلقاء القبض على شخص افتعل حادثة دهس برمي نفسه على مركبة تحمل أرقام المملكة العربية السعودية، وظهر في مقطع تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يجري التحقيق معه.

ونفى الناطق الإعلامي أن تكون هذه الظاهرة مقتصرة على مركبات تحمل أرقام دول عربية، لافتًا إلى أنها تسجل بين الحين والآخر حوادث مماثلة مع مركبات أردنية، ويقوم بها أشخاص من أصحاب السوابق، بهدف الحصول على مبلغ مالي من سائق المركبة، للتنازل عن متابعة الإجراءات القانونية.

ونوه بأن الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو من الأشخاص الممارسين لمثل هذه الظاهرة.