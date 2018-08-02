بالفيديو.. مباراة كرة قدم تحت الصواريخ في السعودية

أظهر مقطع فيديو تم تداوله حديثًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فريقي كرة قدم في السعودية، يواصلان مباراة بينهما ضمن دوري محلي، رغم الصواريخ الحربية التي حلقت في سماء الملعب في تلك الأثناء.

ويظهر في الفيديو لاعبو الفريقين يخوضون المباراة الليلية على الأضواء الكاشفة، بينما تظهر فجأة أربعة صواريخ تنطلق في السماء على دفعتين، دون أن يؤثر ذلك على سير المباراة أو يشغل اللاعبين.

ويقول مدونون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المباراة أقيمت ضمن دوري محلي في محافظة صامطة التابعة لمنطقة جازان جنوب المملكة، وإن الصواريخ انطلقت لصد صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون من اليمن.

وتقول روايات أخرى لمغردين سعوديين في موقع “تويتر”، إن راجمة صواريخ كانت تطلق صواريخها باتجاه معاقل الحوثيين، حيث يقع ملعب المباراة قرب منطقة عمليات عسكرية، فيما لا يمكن لـ “إرم نيوز” التأكد من صحة كل تلك الروايات.

ونال الفيديو إعجابًا كبيرًا لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، إذ اعتبروه شجاعةً من قبل المتواجدين في الملعب، وثقة بقدرات بلادهم العسكرية.

ولم يتضح تاريخ إقامة المباراة بالضبط، لكن ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران أطلقت أكثر من مئة صاروخ باليستي على مناطق السعودية منذ قيادة الرياض لعمليات التحالف العربي العسكري ضدها.

وكان نصيب مدن المملكة الجنوبية القريبة من الحدود اليمنية، هو الأكبر من صواريخ الحوثيين، لكن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من صد تلك الصواريخ واعتراضها في السماء.

دوري كرة قدم مقام بمحافظة صامطه

يلعبون والصواريخ من فوقهم

وماعليهم خوف والحياه طبيعيه تحيه وتقدير واجلال لابناء جازان في جميع محافظاتها وقراها

محبكم / صبي زهران❤️???? pic.twitter.com/30GfsLr0fD — عطيه عجرم من تهامة لبنان ???? (@Abo_traf_07) August 1, 2018

دوري كرة قدم بمحافظة صامطه بجازان يلعبون والصواريخ من فوقهم وماعليهم خوف والحياه طبيعيه pic.twitter.com/ydqFV1Slrm — فهد بن عبد الرحمن (@BinD7mi) August 2, 2018