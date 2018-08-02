بعد دخول هاكاثون الحج للموسوعة.. تعرّف على أبرز الأرقام القياسية السعودية في غينيس

وضع دخول السعودية لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، اليوم الخميس، بكسرها للرقم المسجل في مجال استضافة أكبر عدد من خبراء وخبيرات التقنية، المملكة على قائمة الدول التي تمتلك أرقامًا قياسية في مجالات علمية وتطويرية مغايرة لعشرات الأرقام السعودية القياسية المسجلة في الموسوعة العالمية بمجالات ترفيهية وتراثية تعتمد على الغرابة في كثير من الأحيان.

فبعد نحو 40 رقمًا قياسيًا مسجلًا باسم السعودية في موسوعة غينيس، تدخل الرياض برقم جديد يختلف مجاله كليًا عن الأرقام السابقة، ويتفق مع طموحات المملكة التي تعمل على تنفيذ خطة تغيير عملاقة تستهدف نقل أكبر بلد خليجي إلى مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات.

وكشف الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، والبرمجة، والدرون، المنظم لفعالية “هاكاثون الحج” التقنية، أن السعودية كسرت الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الهند منذ العام 2012، بعدد 2577 مشاركًا في تجمع تقني، إذ بلغ عدد المطورين المشاركين بفعاليتها الحالية 2950 مشاركًا ومشاركة من مختلف الجنسيات.

وفيما يلي قائمة بعدد من الأرقام القياسية المسجلة باسم السعودية في الموسوعة العالمية بمجالات متنوعة، وبعضها ما زال صامدًا، والبعض الآخر تم كسره من دول أخرى.

أكبر مقهى في العالم

سجلت موسوعة غينيس مقهى “المساء” الذي افتتح في العام 2014 في الرياض، كأكبر مقهى في العالم بـ 1.050 كرسيًا.

أطول طاولة طعام

نظمت إحدى الشركات المحلية في السعودية أطول طاولة إفطار جماعي في العالم، بطول 1508 أمتار في جدة في العام 2015.

أكبر كيس شاي في العالم

صنعت شركة شاي “الربيع” في العام 2014، أكبر كيس شاي في العالم بوزن 250 كيلوغرامًا في جدة.

أكبر عبوة “شامبو” في العالم

عرضت شركة “كلير” في مول البحر في مدينة جدة، في العام 2012، أكبر عبوة شامبو في العالم بأبعاد 5.9 متر و 1.79 متر.

شراء أغلى زجاجة عطر في العالم

بيعت زجاجة العطر “V1” المصممة من قبل “أرفاك” في المملكة المتحدة، والتي تعد الأغلى في العالم، بسعر 232450 دولارًا، والمشتري هو الأمير فيصل بن فهد في العام 2006.

أكبر لوحة إعلانية خارجية

تم بناء أكبر لوحة إعلانية خارجية في العالم، في العام 2014 في الرياض، بمساحة ثلاثة آلاف متر مربع، نفذتها شركة “إل جي” بالتعاون مع مطار الملك خالد الدولي.

أكبر سترة

عرضت شركة “لامور” في مول البحر في جدة، العام 2010، أكبر سترة في العالم بعرض 33.9 متر، وطول 60 مترًا، ووزن 400 كيلوغرام، وصنعت السترة على مدار شهرين من قبل 20 شخصًا.

أطول منارة في العالم

تعد منارة ميناء جدة البالغة 133 مترًا الأعلى في العالم، وتنتج المنارة ثلاث ومضات ضوئية كل 20 ثانية، وتستعمل أيضًا غرفة تحكم للميناء.

أسرع وقت في تركيب 20 قطعة “ليغو” كبيرة من قبل فريق مكون من شخصين

دخل الشقيقان محمد ولين عريجة الموسوعة العالمية، بعدما تمكّنا في العام 2015 من تحقيق الوقت الأسرع لتركيب 20 قطعة “ليغو” كبيرة بـ 17.441 ثانية، في برمنغهام في المملكة المتحدة.

أعلى سارية علم في العالم

دشنت مدينة جدة في العام 2014 أطول سارية علم في العالم، بطول يتجاوز 171 مترًا، ضمن فعاليات احتفال المملكة بيومها الوطني الـ84.

أكبر سلة مصنوعة من خوص النخيل

استطاعت 56 امرأة من مدينة الأحساء في العام 2010 وعلى مدار 40 يومًا من صناعة أكبر سلة مصنوعة من خوص (جريد) النخيل في العالم، بطول 22 مترًا وعرض 14.9 متر، وارتفاع 1.4 متر، ووزن 13.4 طن.

أكبر لوحة لطبعات الأيدي

ضمن احتفالات المملكة بذكرى اليوم الوطني في العام 2013، شارك 45 ألف شخص في جدة بوضع “طبعات” أيديهم على لوحة لخريطة المملكة بقياس 10.235 متر مربع، على مدار أسابيع سبعة.

أكبر كتاب صور

عرضت شركتان محليتان في مدينة جدة في العام 2016، كتابًا ضخمًا للصور بعرض 7.5 متر، وارتفاع 5.5 متر، وبحجم 41.25 متر مربع، ويحتوي الكتاب على 17 صفحة.

أكبر تبرع باللوازم المدرسية خلال 24 ساعة

سجل في العام 2015 في مدينة مكة المكرمة، أكبر تبرع باللوازم المدرسية لطلاب المدارس خلال 24 ساعة بوزن إجمالي بلغ 4571 كيلوغرامًا.

أكبر بطاقة “إعادة شحن” في العالم

سجلت “الاتصالات السعودية” (STC) رقمًا قياسيًا بأكبر بطاقة “إعادة الشحن” في العالم، بعدما قدمت بطاقة “سوا” بعرض 11.92 متر وطول 7.57 متر، في “كرنفال سوا” ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ10 لتأسيسها في جدة في العام 2012.

الدولة الأكثر اعتمادًا على الصناعة في العالم

دخلت السعودية موسوعة غينيس في العام 2010 كأكثر بلد على وجه الأرض اعتمادًا في اقتصاده على الصناعة، إذ كان القطاع الصناعي يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بـ 61.8 %.

أكبر شريط بشري للتوعية الصحية

استطاعت نساء المملكة دخول الموسوعة العالمية في العام 2015، من خلال تشكيل أكبر “شريط وردي” بشري للتوعية الصحية الشاملة لمواجهة مرض سرطان الثدي في الرياض، بمشاركة 8264 سيدة.

أكبر شركة منتجة للنفط في العالم

تعد شركة “أرامكو” السعودية الحكومية أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، بإجمالي احتياطات يقدر بـ 303.285 مليار برميل.

أكبر عدد فرق كرة قدم ترعاه مؤسسة في وقت واحد

تمكنت “شركة الاتصالات السعودية” (STC) من رعاية أكبر عدد من فرق كرة القدم في وقت واحد، إذ رعت في الموسم الرياضي للعام 2006 جميع فرق الدرجة الأولى لكرة القدم وعددها 12 فريقًا.

أكبر منطقة لعب داخلية للأطفال “ذات قوام لين”

أنشأت شركة “بيلي بييز” و”المراكز العربية” في العام 2013، أكبر منطقة لعب لينة داخلية للأطفال في مول الظهران في مدينة الخبر بمساحة 2.316 متر مربع، والتي تستوعب 2500 طفل في وقت واحد.

أكبر مشاركة بدرس تدريب لرسم الخرائط الذهنية

حقّقت جامعة دار الحكمة في جدة رقمًا قياسيًا عالميًا في العام 2014، من خلال أكبر مشاركة في درس تدريب لرسم “الخرائط الذهنية”، في محاضرة ألقتها منال ثابت بمشاركة 1.307 من الطالبات، واستغرق الدرس 30 دقيقة و48 ثانية.

النادي الأكثر تتويجًا ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم في شكل متتالي

دخل نادي الاتحاد السعودي موسوعة غينيس بفوزه ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم مرتين متتاليتين العامين 2004 و2005.

المسجد الأعلى ارتفاعًا عن سطح الأرض

يقع مسجد الملك عبد الله الذي افتتح في الطابق الـ 77 في برج المملكة في الرياض في العام 2004، بارتفاع 183 مترًا فوق مستوى سطح الأرض.

أكبر منشأة لتخزين مياه الشرب

يقع أكبر خزان لتخزين مياه الشرب في العالم في منطقة بريمان التابعة إلى محافظة جدة، بسعة إجمالية 2.062.500 متر مكعب، وتم توثيق الرقم في العام 2014.

أكبر عدد أهداف يسجلها لاعب كرة قدم في مباراة واحدة في كأس الخليج

دخل اللاعب السعودي السابق ماجد عبد الله، الموسوعة بتسجيله خمسة أهداف في شباك قطر ضمن دورة الخليج الخامسة في بغداد في العام 1979.

أكبر كمية من السوائل تمت إزالتها من جسم إنسان

في العام 1999 أجريت جراحة لمريض مصري في مستشفى “بقشان” في جدة، أزيل فيها 22 لترًا من البول من كلية المريض.

أكبر حقل نفط في العالم

تم اكتشاف حقل “الغوار” في السعودية في العام 1948، بمساحة تبلغ نحو 5260 كيلومترًا مربعًا، وهو يحوي ما يقارب 71 مليار برميل نفط، بمعدل إنتاج يقدر بحوالي خمسة ملايين برميل يوميًا.

أكبر مبنى في القدرة الاستيعابية

مجمع أبراج البيت في مكة المكرمة قبالة المسجد الحرام، صمم ليستوعب 65 ألف شخص، ويتكون من سبعة أبراج، ويبلغ ارتفاع أعلاها 601 متر، وتتموضع على قمته أعلى وأكبر ساعة في العالم.

أول شخص ينحدر من سلالة ملكية يصل إلى الفضاء

الأمير سلطان بن سلمان هو أول شخص ينحدر من سلالة ملكية يصل إلى الفضاء عبر مكوك الفضاء “ديسكفري” في العام 1985.