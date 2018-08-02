الإفراج عن صحافي سعودي انتحل صفة طبيب في جدة

ذكرت وسائل إعلام سعودية، اليوم الخميس، أن النيابة العامة قررت الإفراج عن الصحافي عبدالعزيز الغامدي بعد أن أُوقف ليومين، على خلفية انتحاله صفة طبيب لغايات تحقيق صحافي.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة “سبق” المحلية، بعثت النيابة العامة خطابًا لشرطة جدة الشمالية؛ للإفراج عن الإعلامي عبدالعزيز الغامدي، الذي تم إيقافه قبل يومين.

ومن جانبه، أكد حسن الصبحي رئيس نادي الإعلاميين السعوديين التطوعي، أن “القضية تمت متابعتها من قِبَل وزير الإعلام الدكتور عواد العواد والنائب العام الشيخ سعود المعجب، ورئيس تحرير المدينة فهد العقران؛ فكان لهم الجهد الملموس في الإفراج عنه”.

ومن المتوقع أن تحال القضية لجهات الاختصاص للنظر فيها، وكان الغامدي أكد “أن ما قام بن هو جزء من دور الصحافي الخفي”.

يشار إلى أن الغامدي، تمكّن من الدخول إلى 3 مستشفيات في جدة؛ متقمصًا دور طبيب؛ ما كشف ضعف التدابير في تلك المستشفيات؛ الأمر الذي دعا وزارة الصحة إلى إعلان ملاحقته.