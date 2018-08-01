التحالف العربي: نهج الحوثيين “الإرهابي” سيتسبب بكارثة بيئية واقتصادية

قال العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، إن قيادة قوات التحالف أجرت خلال الأيام الماضية تقييمًا لجميع الأعمال العدائية “الإرهابية” التي تقوم بها الميليشيا الحوثية، التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، والتي كان آخرها استهداف إحدى ناقلات النفط السعودية.

وأكد المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن استمرار الميليشيات الحوثية في هذا النهج “الإرهابي” سيتسبب في كارثة بيئية واقتصادية تضر بمصالح دول المنطقة والعالم.

وأشار المتحدث باسم التحالف إلى أن قيادة قوات التحالف وبالتنسيق مع المجتمع الدولي اتخذت الإجراءات اللازمة كافة لاستمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في مقدمتها القرار (2216)، وأن تحالف دعم الشرعية في اليمن مستمر في جهوده “بالتنسيق مع المجتمع الدولي” لحفظ الأمن الإقليمي والدولي والإسهام في استقرار الاقتصاد العالمي.