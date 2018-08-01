تعيين سلطان القحطاني ناطقًا رسميًا باسم “حساب المواطن” السعودي

قرر المشرف العام على برنامج حساب المواطن السعودي، المهندس علي راجحي، اليوم الأربعاء، تعيين سلطان بن محمد القحطاني، مديرًا للتواصل ومتحدثًا رسميًا باسم البرنامج، وفق ما ذكر الرسمي.

وقال الموقع إن الخطوة تأتي بهدف رفع مستوى التواصل والتفاعل بين حساب المواطن وجميع المستفيدين من خدماته، وتوعيتهم بدوره بالأنظمة والإجراءات ذات العلاقة به، كما سيسهم المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن في الإجابة على استفسارات وسائل الإعلام ومدها بالمعلومات والإحصائيات ذات الموثوقية العالية.

يشار إلى أن القحطاني يتمتع بخبرات عملية متنوعة في قطاع الإعلام والعلاقات العامة والتواصل المؤسسي، حيث عمل في عدد من الجهات الحكومية والأهلية، وفق مواقع محلية.