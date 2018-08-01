تعرف على “شرما” التي حولها الأمير محمد بن سلمان من قرية بلا ملامح لمدينة عالمية (صور)

لم يكن المواطنون السعوديون، القاطنون بقرية “شرما” الساحلية على شاطئ البحر الأحمر، يتوقعون أن تتحوَّل قريتهم الهادئة، والخفيَّة حتى على مواطني المملكة، إلى محط أنظار العالم، وأن تأخذ طريقها في التحوّل إلى مدينة عالمية، قبل نحو عام من اليوم.

لكن مع إطلاق ولي العهد السعودي مشروعًا عالميًا تحت اسم “نيوم“، في أكتوبر/تشرين الثاني 2017 ضمن رؤية 2030، كان قدر “شرما” أن تكون في قلب الخطة المستقبلية الطموحة لبناء مدينة حديثة بمواصفات مستقبلية عالمية.

وبعد أشهر من الإعلان عن انطلاق “نيوم” تحوَّلت أعين العالم نحو شرما، أمس الثلاثاء، بعدما قرر مجلس الوزراء السعودي عقد جلسته الدورية فيها للمرة الأولى، وبرئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز وحضور ولي عهده الأمير محمد.

وقد بدأت ملامح تحوُّل القرية إلى مدينة بعد الانتهاء من مطار “خليج نيوم” الذي استقبل أمس الأول، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان.

ويتواجد في “شرما / نيوم” مقرات رسمية وحكومية، إضافة إلى الشواطئ التي لا تزال بكرًا، حيث عقد مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز جلسته الأسبوعية أمس الثلاثاء، في مدينة نيوم.

وتقع بالقرب من “شرما” مناطق “قيال” و”مقنا” و”رأس الشيخ حميد” وكل مدن وجزر “نيوم” العالمية، حيث الطقس اللطيف والمعتدل الذي تمتاز به.

وكان مشروع “نيوم” صمم ليكون مركزًا عالميًا للتجارة والمعرفة والابتكار بين 3 قارات، بحثًا عن الجيل المقبل من تقنيات “النانو الحيوية” و”العلاج الجيني” وأبحاث الخلايا الجذعية والهندسة الحيوية، إضافة إلى القيادة والريادة في تقنيات إنتاج الغذاء.

وسيتبنى المشروع تقنياتٍ غير مسبوقة في مجال الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والإنترنت، وغير ذلك من التطلعات الحيوية الجديدة التي ستعلن عن نفسها وفق مراحل.

وكانت زيارة خادم الحرمين لمدينة “نيوم” حظيت باهتمام كبير من قبل المغردين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين شرَعوا بنشر صور للطبيعة الخلابة في المدينة، بالإضافة إلى صور وفيديوهات لولي العهد الذي تجوَّل في أرجاء المدينة بسيارته.

شاهد : لوحه ترحيبيه بالملك سلمان من عمق بحر نيوم #تبوك pic.twitter.com/VJIoLnBqzX — سناب تبوك ???????? (@snap_tabuk) July 31, 2018