فيديو يكشف عن سجن فتاة بزنزانة في منزل بالسعودية يثير الجدل

وثق أحد المواطنين في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو، لمنزل كشف فيه عن وجود زنزانة، مبينًا أن فتاة كانت مسجونة فيها.

وذكر ناشطون عبر مواقع التواصل أن الفتاة اسمها “هدو”، فيما يبدو أنه إشارة لاسم “هديل”، إذ تفاعلوا مع مقطع الفيديو من خلال هاشتاغ #انقذوا_هدو في موقع التواصل “تويتر”.

من هنا عرفت اسم البنت كاتبه (كانت تقطن في هذه الغرفة المدعوه هدو) #أنقذوا_هدو pic.twitter.com/fQWlZ8B4Gk — قُثم (@Qathm) July 31, 2018

وكشف مواطن، كان توجّه لأحد البيوت الشعبية دون أن يذكر اسم المنطقة، عن زنزانة مبنية داخله، موضحًا: “رحت أشوف بيت، اتخيلوا وش لقيت، تخيلوا هذي الغرفة وش هي، والله كش جلدي، هذي الغرفة كان مسجون فيها وحدة، هاي طلعت ثاني مرة ماني مصدق، هذي مبنية زي السجن باب حديد، شوفو الكرسي، محطوط لها هذي كرسي، يا ناس اقروا الكلام اللي هي كتبتا”.

وتابع: “أنا لا أدري وش علتها، ولا أدري وش قصتها بالضبط، لكن رحت شفت بيت، ولقيت البلاوي هذي، شوفو.. البلاوي هنا”.

#أنقذوا_هدو

ياربي وش هالناس المريضة! معاملها معاملة حيوان وبقفص حتى ماتقدر توقف فيه، والله ماقدرت استوعب اللي شفته كيف هالاشكال عايشة بيننا ووين اهله عنه ليش محد سوا شي! pic.twitter.com/rbZTZZoPkL — مَرام (@Mardosary) August 1, 2018

وأثار المقطع المتداول، جدلًا، بين مصدق لما فيه، ومطالبا بالكشف عن حقيقة القصة، وبين من شكك بصحته، ومتهمًا سعي بعض الناشطين لإسقاط الولاية عن المرأة من خلال نشرهم لقصص تعنيف “مفبركة” بحقهن.

وفسرت مغردة تدعى “نوف”: “لو فعلًا معنفه من أهلها؟ م بيخلونها تكتب هالكتابات عن حبيب وبيسكتون أو م بياخذون القلم هذي واضح محبوسة من الشخص اللي تكتب عنه وواضح إنه قطها ولا درا عنها لفتره طويله لأن لو لاحظ كتاباتها وقفها”.

لو فعلا معنفه من اهلها؟ م بيخلونها تكتب هالكتابات عن حبيب و بيسكتون او م بياخذون القلم هذي واضح محبوسه من الشخص اللي تكتب عنه وواضح انه قطها ولا درا عنها لفتره طويله لان لو لاحظ كتاباتها وقفها.

#انقذوا_هدو — nouf (@x4nii) August 1, 2018

واستنكر “رجل حر” بالقول: ” لم يستفزني فيديو بهذا القدر مثل هذا المقطع ، أي جحيم نحن فيه ، أي قصة مرت بيننا بهذه البشاعة وهذا الانحطاط هل رأيتم الغرفة وهي تشبة زنزانة بل أسوأ، مكان قضاء الحاجة، فتاة تكتب في جدران زنزانتها، وهي في منزلها نحن في الجحيم فعلًا”.

وانتقدت “الهنوف المالكي”: “وش الفرق بين البنت السعوديه وبين الشغالة نتنقل كلنا من كفيل لكفيل ما في أي كرامة أو حرية إلا أن الشغاله فبلدها حرة وولية نفسها”.

فيما شككت “سمر الغامدي” بالقصة: ” تغريدة ٢٠١٥ وكان نكه عبدالمحسن وغيره والبنت كاتبة ع الجدار عبدالمحسن، وبعدين غرد وقال توفت ويعرفهم ! الهرجة غريبة جدًا .”.

#انقذوا_هدو تغريدة ٢٠١٥ وكان نكه عبدالمحسن وغيره والبنت كاتبة ع الجدار عبدالمحسن وبعدين غرد وقال توفت ويعرفهم ! الهرجة غريبة جداً . pic.twitter.com/W9tJh7qanD — ﮼سـمر،الغآمدي ﮼ (@2_v11) August 1, 2018

وسخرت “خلود” من القصة المتداولة: “مادام البيت مهجور ومفتوح لكل من هب ودب يمكن مبزرة داخلين وكاتبين هالكلام ومسوين دراما الخطوط خطوط مبزرة المهم للمعلومية فقط ناقرات دفوف التحرر والإسقاط يبتهجن بكل حدث مسيء”.

وقالت “نونا”: “فضحتووووونا مطافييييق دايم تهابدون بدون ماتتأكدون من السالفة مو كافي طامرتو عند البنت اللي مسوية نفسها مريضه سرطان، وطلع كذب فشلتوووونا”.

وكان مغرد يدعى “جي ام” نشر عدة تغريدات، تدل على أن له علاقة ما بالفتاة، دون أن يوضح حقيقة القصة أو طبيعة علاقته بها، واستمر بالمشاركة في الهاشتاغ، من خلال تغريدات على غرار: “أعلم أن قصة هدو انتهت ، وستنتهي عندما ينتهي هذا التاغ …”. “سامحوني قد أسجن كهدو بلا ذنب”. “تماسكو فهدو بخير”. “كم كنتِ جميلة يا هدو”.

#انقذوا_هدو كم كنتي جميله يا هدو ???? — J m… (@Anx800) August 1, 2018

إلى اللقاء هدو إلى اللقاء اعلم جيدا ما تعلمينه جيداً أن كل ذلك سينتهي قريباً لان ينفعوك بشيء … #انقذوا_هدو — J m… (@Anx800) August 1, 2018

في الامس البعيد، هدو — J m… (@Anx800) August 1, 2018

ولا يمكن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحة المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما لم يصدر أي توضيح رسمي بشأن الواقعة حتى اللحظة.