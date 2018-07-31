ماهي الوجبة التي قدمها سعوديون لمحمد بن سلمان في “نيوم”؟

ماهي الوجبة التي قدمها سعوديون لمحمد بن سلمان في “نيوم”؟

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

جذبت مقاطع فيديو تجمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمواطنين، أثناء تجوله في منطقة “نيوم” السياحية، أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل السعوديون بشكل لافت مع تلك المقاطع، خاصة حين وثق أحدها تلبية محمد بن سلمان دعوة شباب تبوك لمشاركتهم طعامهم.

وطبعت اللقاء بين بن سلمان والشبان الذين ظهروا معه في المقطع العفوية والبساطة، وهو الشيء الذي أخذ حيزًا كبيرًا في تعليقات السعوديين على موقع “تويتر”.

وكان الحديث عن الوجبة التي قدمت لمحمد بن سلمان حاضرًا بقوة، وجرّ ذلك إلى تقديم معلومات خاصة عنها، وتنويه بقبول ولي العهد للدعوة، دون التقيد بالبروتوكولات الملكية.

وذهب كثير من السعوديين إلى أن الوجبة أكلة الجمرية أو الملة التقليدية في  تبوك.

إلا أن مصور الفيديو مع الأمير محمد بن سلمان ويدعى منصور الشراري قال لـ”إرم نيوز” عبر الهاتف إن ما قدموه للأمير كان مشاوي وليس أكلة شعبية كما قيل.

وعلق آخر على الفيديو المتداول قائلًا “الأمير البشوش ولي العهد… محمد بن سلمان قائد الرؤية، يلبي دعوة شباب تبوك بتذوقة وجبة الجمرية أثناء زيارته للمدينة الحالمة نيوم، مشهد لطيف وأنيس جدًا.. وفيه نوع من المرح والبساطة والتواضع من أمير الشباب”.

وعلق الأمير عبدالله بن سلطان آل سعود بالقول: “من تواضع لله رفعه دنيا وأخرى، محظوظين بولاة امرنا ملك وولي عهد قريبين من الشارع ومن الناس، يتلمسون احتياجات المواطنين ويولونها أكبر اهتماماتهم، اللهم بارك لنا فيهم وانصرهم بنصرك”.

 

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