ماهي الوجبة التي قدمها سعوديون لمحمد بن سلمان في “نيوم”؟

جذبت مقاطع فيديو تجمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمواطنين، أثناء تجوله في منطقة “نيوم” السياحية، أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل السعوديون بشكل لافت مع تلك المقاطع، خاصة حين وثق أحدها تلبية محمد بن سلمان دعوة شباب تبوك لمشاركتهم طعامهم.

وطبعت اللقاء بين بن سلمان والشبان الذين ظهروا معه في المقطع العفوية والبساطة، وهو الشيء الذي أخذ حيزًا كبيرًا في تعليقات السعوديين على موقع “تويتر”.

وكان الحديث عن الوجبة التي قدمت لمحمد بن سلمان حاضرًا بقوة، وجرّ ذلك إلى تقديم معلومات خاصة عنها، وتنويه بقبول ولي العهد للدعوة، دون التقيد بالبروتوكولات الملكية.

وذهب كثير من السعوديين إلى أن الوجبة أكلة الجمرية أو الملة التقليدية في تبوك.

إلا أن مصور الفيديو مع الأمير محمد بن سلمان ويدعى منصور الشراري قال لـ”إرم نيوز” عبر الهاتف إن ما قدموه للأمير كان مشاوي وليس أكلة شعبية كما قيل.

سيدي #ولي_العهد #الأمير #محمد_بن_سلمان بكل تواضع وبساطة يشارك مجموعة من الشباب تذوق قرص الملة المشهور لدى أهالي شمال وغرب المملكة .

انت مامثلك بالدنيا بلد ???????? pic.twitter.com/h53MrIBKpi — محمد القصير (@kasirma) July 31, 2018

وعلق آخر على الفيديو المتداول قائلًا “الأمير البشوش ولي العهد… محمد بن سلمان قائد الرؤية، يلبي دعوة شباب تبوك بتذوقة وجبة الجمرية أثناء زيارته للمدينة الحالمة نيوم، مشهد لطيف وأنيس جدًا.. وفيه نوع من المرح والبساطة والتواضع من أمير الشباب”.

الامير البشوش ولي العهد… محمد بن سلمان قائد الرؤية، يلبي دعوه شباب تبوك بتذوقة وجبة "الجمرية" اثناء زيارته للمدينة الحالمة نيوم، مشهد لطيف وانيس جداً.. وفيه نوعاً من المرح والبساطة والتواضع من امير الشباب ????????❤️ #الملك_يدعم_السياحة_المحلية pic.twitter.com/FU1hKBjjfa — حراك (@zuu25c) July 31, 2018

وعلق الأمير عبدالله بن سلطان آل سعود بالقول: “من تواضع لله رفعه دنيا وأخرى، محظوظين بولاة امرنا ملك وولي عهد قريبين من الشارع ومن الناس، يتلمسون احتياجات المواطنين ويولونها أكبر اهتماماتهم، اللهم بارك لنا فيهم وانصرهم بنصرك”.