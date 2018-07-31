محمد بن سلمان يفاجئ سعوديين بمنطقة “نيوم” في تبوك (فيديو)

تداول نشطاء سعوديون يوم الثلاثاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر وليَّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقاء عفوي مع بعض المواطنين في تبوك، حيث عُقد اجتماع مجلس الوزراء لأول مرة في منطقة “نيوم”، والتي يقضي الملك سلمان إجازة فيها.

وأظهر الفيديو محمد بن سلمان وهو يتبادل الحديث مع المواطنين، ويلتقط معهم صور السيلفي، قبل أن يعرضوا عليه مشاركتهم في طعام كانوا -على ما يبدو- يعدونه خلال رحلتهم البرية في المنطقة، وهي الدعوة التي استجاب لها وليُّ العهد السعودي فورًا.

ووفقًا لمقطع الفيديو فإن وليَّ العهد السعودي كان يقوم بجولة برية في منطقة نيوم بعيدًا عن البروتوكولات الرسمية، حيث تم اللقاء المفاجئ.

وبدت السعادة الغامرة بلقاء وليّ العهد بادية على مُحيّا الشباب الذين ظهروا في عدة مقاطع مصورة، تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحد النشطاء، ويُدعى محمد مطهر في تغريدة له على “تويتر”:”ياحظكم بملاقاة هذا الرجل العظيم”.

وقال آخر في تغريدة له:”البساطة نعمة، ووليُّ العهد يتمتع بالتواضع، ولين الجانب، والبساطة مع الحزم، والعزم”.

بدوره كتب الناشط بدر العبد الرحمن في تغريدته:” الله يحفظه، ويخلّيه لنا يارب، سمو سيدي وليّ العهد المفدى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز”