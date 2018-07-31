السعودية: استهداف الحوثي لناقلات النفط سيؤثر على التجارة العالمية

شدد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، أن تهديدات ناقلات النفط الخام تؤثر على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وعلى أهمية تسليم محافظة الحديدة ومينائها للحكومة اليمنية الشرعية .

وأكد المجلس، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الهجوم الإرهابي الذي تعرَّضت له إحدى ناقلات النفط السعودية من الحوثيين والذي باء بالفشل، يثبت بما لا يدع مجالًا للشك خطر هذه الميليشيات ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي.

وأعلنت السعودية، الأسبوع الماضي، تعليق مرور شحنات النفط في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر، بعد أن هاجم الحوثيون المتحالفون مع إيران سفينتين في الممر المائي، في الوقت الذي لم تحذُ فيه أيٌّ من الدول الأخرى المصدرة للنفط حتى الآن حذوَها .

من جانبه، اتهم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن جماعة الحوثي، بـ”تعمّد تعطيل” دخول ثلاث سفن، إلى ميناء الحديدة.