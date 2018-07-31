“الجلد أمام المستشفيات”.. السعودية تستحدث عقوبة خاصة بالمعتدين على الأطباء والممرضين

قضت محاكم مختصة في السعودية الثلاثاء، بأحكام قضائية تضمنت عقوبات بحق متهمين، ثبتت إدانتهم بالاعتداء جسديًا ولفظيًا على عدد من الأطباء والممرضين، في منشآت طبية تابعة لوزارة الصحة.

وحسب صحيفة “عكاظ” المحلية”، تمثلت العقوبات بالسجن والجلد تعزيرًا بالإضافة إلى دفع غرامات مالية، إذ تابعتْ الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الصحة، القضايا والترافع فيها واستكمال الإجراءات النظامية لدى الجهات القضائية، حتى صدور الأحكام.

وكان لافتًا قرار المحاكم بتنفيذ عقوبة خاصة، تمثلت بجلد المعتدين تعزيرًا أمام المرفق الصحي الذي حصل فيه الاعتداء.

وكانت المملكة شهدت عدة حوادث داخل المستشفيات، اسهدفت أطباء أو مسعفين وممرضين بدوافع مختلفة وطرق متنوعة، شملت حتى إطلاق النار وتسديد الطعنات القاتلة داخل المرافق الصحية.