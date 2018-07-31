بمشاركة نسائية لافتة.. “هاكاثون الحج” ينطلق بجدة بآلاف من رواد البرمجة من مختلف دول العالم (فيديو)

تستعد مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، لافتتاح أكبر “هاكاثون” في الشرق الأوسط في نسخته الأولى، والذي يحمل اسم “هاكاثون الحج”، ويشارك فيه آلاف المبرمجين من الجنسين من أكثر من 100 دولة.

ووفق صحيفة “سبق” المحلية، ينظم الحدث “الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز”، إذ استقطب أكثر من 20 ألف شخص من رواد مجال البرمجة من مختلف دول العالم، لابتكار الحلول التقنية المساهمة في إثراء وتحسين تجربة الحجيج.

ووفقًا لإحصاءات رسمية، فإن نسبة المشاركة النسائية تبلغ 32% ،وهي إضافة نوعية لافتة للهاكاثون.

وتشمل المنافسة في “هاكاثون الحج” كل ما يخص الحج وخدماته وتحدياته، بما في ذلك الأغذية والمشروبات، والصحة العامة، والحلول المالية، والمواصلات، وإدارة الحشود، والتحكم في حركة المرور، وترتيبات السفر والإقامة، وإدارة النفايات والمخلفات، والإسكان، وحلول التواصل.

وتصل جوائز هذا الحدث لتمويل مشاريع المشاركين إلى مليونَي ريال (533,333 دولار)، وتقدر جائزة المركز الأول بمليون ريال (266,666 دولار)، والمركز الثاني 500 ألف ريال (133,333 دولار)، والمركز الثالث 350 ألف ريال (93,333 دولار). كما يحصل الفائز بجائزة التميز على 150 ألف ريال (40,000 دولار).

وأظهرت مقاطع فيديو موثقة للحساب الرسمي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وصول العديد من المشاركين من داخل المملكة وخارجها للمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي.

عوالم وثقافات متنوعة؛ من كل بلدان العالم اجتمعوا لغاية واحدة وهدف أسمى..

قلوبنا معكم ودعواتنا لأجلكم#هاكاثون_الحج pic.twitter.com/YvFgvPVwC6 — الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز (@SAFCSP) July 30, 2018

كما وثقت مقاطع أخرى الاستعدادات الكبيرة التي قام بها “الاتحاد” لأجل هذا الحدث.