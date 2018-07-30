الملك سلمان يصل إلى مدينة “نيوم” السعودية

وصل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مدينة “نيوم” شمال غرب المملكة، اليوم الإثنين، طلبًا لـ”الراحة والاستجمام”، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأوردت الوكالة خبرًا مقتضبًا حول الزيارة، جاء فيه: “وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – إلى نيوم حيث سيقضي – حفظه الله – بعض الوقت للراحة والاستجمام”.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أطلق العام الماضي في نفس المدينة مشروع “نيوم” الاستثماري، ليكون أول منطقة خاصة تشمل أراضي من الأردن ومصر، ضمن “رؤية 2030” الاقتصادية.