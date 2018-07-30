بغداد: السعودية ستزود العراق بكهرباء مخفضة

وافقت المملكة العربية السعودية على بناء محطة للطاقة الشمسية وبيع الكهرباء إلى العراق بسعر مخفض لإمداد البلد الذي مزقته الحرب بما يحتاجه من طاقة كان يشتريها سابقًا من إيران بأسعار باهظة.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، مصعب سري، في حديث هاتفي لوكالة بلومبيرغ إن الاتفاق الذي لم توافق عليه السلطات العراقية بعد، يتضمن بناء محطة بطاقة 3000 ميجاوات في المملكة العربية السعودية في غضون عام من توقيع الاتفاق.

وأضاف سري أن العراق سيشتري الكهرباء من السعودية بسعر 21 دولارًا لكل “ميجاوات-ساعة” أي ربع ما كان يدفعه لإيران مقابل الواردات.

وأوقف العراق مشتريات الكهرباء من إيران في يوليو/ تموز الماضي، ما أدى إلى تفاقم الفجوة بين العرض والطلب، وهو ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق بالعراق.

وأمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يوم الأحد، بإيقاف وزير الكهرباء قاسم الفهداوي عن العمل وسط احتجاجات مستمرة على سوء الخدمات العامة؛ خاصة انقطاع التيار الكهربائي.

وقال مكتب العبادي إنه أمر أيضًا بفتح تحقيق حكومي داخلي بشأن مسؤولية الفهداوي عن تردي خدمات المرفق.