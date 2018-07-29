بالفيديو.. سعودي يبعد علم بلاده عن العلم الإسرائيلي في أولمبياد الكيمياء لكنه وقع في فخ آخر

بادر الموهوب السعودي بدر الملحم، بإبعاد العلم السعودي عن العلم الإسرائيلي، أثناء تكريمه بالميدالية الفضية، في ختام الأولمبياد الدولي للكيمياء 2018 الذي عقد في سلوفاكيا والتشيك.

بدر بن سلمان الملحم يبعد عن علم اسرائيل

انت فخر لنا???????????????????????????????? pic.twitter.com/wKlSSRc4GD — a7lamام عمار (@a7lam29) July 28, 2018

لكن الفتى السعودي الموهوب لدى ابتعاده عن علم إسرائيل وقع في فخ آخر هو قرب العلم الإيراني غير المحبب لدى السعوديين؛ الذين يعتبرون طهران عدوة لبلادهم تسعى لزعزعة استقرارها بكل السبل.

وكتب نشطاء سعوديون بمواقع التواصل مشيدين بما قام به الملحم، إلا أنهم أبدوا تحفظهم الشديد على العلم الإيراني.

وكتب ناشط باسم مجاهد النويصر: “كالمستجير من الرمضاء بالنار، لكن الرجل تصرّف بحكمة الى حدٍ ما”.

ويعقد الأولمبياد الدولي للكيمياء، وهو إحدى مسابقات الأولمبياد الدولي للعلوم، لطلاب المدارس الثانوية، وتستضيفه كل عام دولة مختلفة، ويتم اختيار الفائزين عبر اختبارين أحدهما نظري والآخر عملي، ومدة كل اختبار خمس ساعات.

ويحصل أعلى 10% من المشاركين على ميداليات ذهبية، ثم الـ 20% الأقل يحصلون على ميداليات فضية، و30% يحصلون على ميداليات برونزية.